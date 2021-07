VOZAČI, DANAS JE TAJ DAN: Nova pravila za registraciju vozila stupaju na snagu, ove nove izmene vas čekaju na tehničkom pregledu

Mesecima, pa i godinama vozači su strepeli od današnjeg dana i novih pravila za tehničke preglede vozila koja stupaju na snagu.

Ipak, ispostavilo se da je sve bilo po sistemu "tresla se gora, rodio se miš".

Procenjivalo se da po novim propisima, najavljenim zbog smanjenja zagađenja, više od 100.000 automobila ne bi moglo da bude registrovano, pa je, kao i mnogo puta do sada, postignuto kompromisno rešenje po kojem će sva vozila koja nemaju katalizator ili emituju nepropisnu količinu izduvnih gasova imati rok do 2023. godine, dakle još dve godine, da taj nedostatak otklone.

Vozila koja su kompletna proći će test izduvnih gasova bez problema, dok se za starija koja nisu imala fabrički katalizator on neće ni tražiti. Dakle, samo oni koji su ga skinuli imaće i dve godine fore da ga vrate.

- Svi automobili koji su do 5. jula 2021. registrovani u Republici Srbiji još dve godine ne moraju da imaju kompletan izduvni sistem, nakon toga će morati da kompletiraju izduvni sistem svog automobila, ali će morati da zadovolje neke norme izduvnih gasova - rekao je za RTS Marko Manojlović, vlasnik jednog tehničkog pregleda.

Kontrola tehničke ispravnosti automobila imaće jednu veću izmenu, koja bi mogla da napravi još veće gužve jer će sam tehnički pregled biti komplikovaniji.

Naime, najavljeno je snimanje tokom kontrole, koje će trajati sve vreme i obavljaće ga čak četiri kamere. Takođe, tokom pregleda stranka ne sme da se zadrži na liniji i ukoliko je usnimi jedna od četiri kamere, preti i prekršajna kazna.

Po važećem Pravilniku, ovaj pregled bi za putničke automobile trebalo da traje oko 30 minuta, ali će sada verovatno trajati duže.

- Ako 20 minuta pokušavamo da nađemo broj motora, koji se ne vidi jer je prljav, to znači da nam za ostatak pregleda ostaje samo 10 minuta. Ako se pregled zato bude produžavao, to će lančano izazvati kašnjenje za preglede narednih vozila. Oštećena vozila sada će još teže prolaziti pregled jer će kamere beležiti i oštećenja koja se, do sada, možda nisu videla na fotografijama - kažu za iz Asocijacije tehničkih pregleda.

Kako kažu, problem su i sami tehnički pregledi od kojih mnogi nemaju ispunjene kriterijume za rad po novom pravilniku.

- Ima ih oko 1.300, od kojih samo oko 450 ispunjava sve kriterijume, što znači da ima i video nadzor od četiri kamere. Ostali imaju rok od šest meseci da propisane uslove ispune. U tom procesu moguće je da će "otpasti" najmanje 300 njih - navode oni.

Profesor Milan Vujanić sa Saobraćajnog fakulteta, stručnjak za bezbednost saobraćaja, smatra da se tehnički pregled neće mnogo promeniti, biće kao do sada, ali uslovi koje moraju da ispune vozila da bi bila tehnički ispravna su po novom pravilniku nešto promenjena.

- Ima vozila koja imaju homologovano ugrađene katalizatore, ali su ih vlasnici iz nekih razloga izgubili, nekima su ukradeni, neka kola su uvezena bez toga, a neka su i vlasnici sami skinuli. Ako nemate katalizator niste u mogućnosti da ostvarite tehničku normu koja je propisana. Količina štetnih gasova koja izlazi iz izduvnog sistema automobila je štetnija nego što je to dozvoljeno. Međutim, izmišljeni su novi katalizatori koji nisu skupi kao prethodni, koštaju do 200 evra. Takve katalizatore će morati da ugrade do 5. jula 2023, što pokazuje ozbiljan politički pristup ovom problemu jer ukoliko bi se taj pravilnik primenio kako propisuje norma, bar jedno 100.000 vozila bi ostalo van upotrebe, a to bi dovelo do drugih problema - rekao je prof. Vujanić.

Milan Božović, stručnjak za bezbednost saobraćaja, objasnio je da za vozače koji danas imaju zakazan tehnički pregled vozila ne postoje nikakve promene koje bi trebalo da znaju pre nego što se na isti i upute.

- Sve ono što je trebalo da znaju do sada znaće i sutra. Nema bitnih promena koje se tiču vozača, ima što se tiče tehničkog pregleda. Neće biti situacija u kojima se vozila zbog sitnih ogrebotina vraćaju. Sve ono što je do danas funkcionisalo, nastaviće i sutra što se tiče vozača - rekao je Božović za TV Prva.

Za ljude koji rade na tehničkom pregledu, kako je rekao, novine postoje.

- Neće se meriti emisija izduvnih gasova, niti ovalnost diskova, ali to je neka razumna mera posle dugog perioda korone. Naprosto, ne možete uvesti meru, a da pri tom privreda ne može da izdrži - onda takva mera nema efekat - navodi on.

Objasnio je i zbog čega je važno da se snimci s tehničkog pregleda automobila čuvaju godinu dana, kao i da li će oni, u slučaju da vozilo bude učesnik u saobraćajnoj nesreći, biti pregledani.

- Moći će u nekim situacijama da se analiziraju ti snimci, da se vidi šta jeste, a šta nije pregledano na vozilu i da li je procedura bila izvršena kako treba - rekao je on.

Sve više vozila na ulicama

Tokom prvog kvartala 2021. zabeležen je porast broja prvi put registrovanih vozila. Najbrojnije marke proizvođača putničkih vozila su: "volkswagen", "opel", "pežo", "fiat" i "audi".

Kod putničkih automobila novijeg datuma na drumovima dominiraju vozila veličine motora do 1399 cm3, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Procentualno posmatrano, zastupljenost vozila sa benzinom kao pogonskim gorivom veća je od onih sa dizelom.

