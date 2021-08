SVEGA 50% VAKCINISANIH PROSVETARA Jasna Janković iz Unije sindikata: SAMO S VAKCINOM ILI NEGATIVNIM TESTOM da mogu da rade

Čak 50 odsto prosvetnih radnika u Srebiji nije vakcinisano, pokazuju podaci koje je Kurir dobio od Ministarstva prosvete!

- U sistemu obrazovanja i vaspitanja zaposleno oko 145.000 osoba, a oko 50 odsto njih je vakcinisano - naveli su u Ministarstvu za Kurir. Jasna Janković, predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije za Kurir navodi da je to zaista mali broj i da nas opet čeka "onlajn nastava zbog razboljevanja nastavnika, a time i dece". Jankovićeva ipak nije za uvođenje obavezne vakcinacije "represivne mera mogu da daju kratkoročni rezultat, al je veliko pitanje šta bi bilo sledeće godine".

Međutim, ona nije protiv toga da uslov za dolazak na posao bude vakcina ili negativan test na koronu:

- Zašto da ne, naš narod je poznat da ništa ne radi dok ne dobije po džepu. Tako štitimo i zdravlje i dece i nas samih. I apsolutno nema drugog načina da se zaštitimo osim vakcinacije - kaže za Kurir Jankovićeva.

Ona dodaje da 50% vakcinisanih u prosveti znači da je oko 70.000 prosvetara imunizovano.

- To je zaista malo imajući u vidu da je ministar Branko Ružić proletos kazao da je u tom momentu bilo vakcinisao 30.000 zaposlenih. Od tada do avgusta doći samo do 70.000 je porazno. Očigledno je da bez većeg broja vakcinisanih prosvetara nećemo imati tradicionalnu školsku godinu, a ona je svima potrebna. Opet ćemo ići na onlajn zbog razboljevanja nastavnika, a time i dece - ističe Jankovieva i dodaje da je ideja dr Predraga Kona o tome da deca starija od 12 godina koja su vakcinisana idu na nastavu, a ona koja to nisu je pohađaju onlajn neizvodljiva jer je septembar blizu,a svega je vakcinisano oko 4.000 dece od 600.000, koliko ih otprilike ima u toj kategoriji.

