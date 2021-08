(NE)SAGLASNI: Kovid propusnice podelile građane Srbije! Evo šta misle MLAĐI, a šta STARIJI GRAĐANI

Povodom sve učestalijih zahteva struke za uvođenje kovid propusnica pošto danima unazad broj zaraženih koronom vrtoglavo raste, građani Srbije imaju podeljene stavove.

Stariji sugrađani sa kojima je Kurir razgovarao podržavaju ovaj predlog stručnjaka i vide ga kao zaštitu od neodgovornih ljudi koji ne žele da se vakcinišu, dok je mlađa populacija mahom protiv uvođenja ovog dokumenta, iako smatraju da ih vakcina štiti od zaraze. Podsetimo, kovid propusnice bi podrazumevale da njeni vlasnici (koji su vakcinisani ili su preležali kovid 19) mogu nesmetano da idu u restorane, na slavlja i veće skupove, dok oni koji te propusnice nemaju moraju da se testiraju.

foto: FOTO KURIR

- Kovid propusnice su dobra stvar za nas koji smo vakcinisani i za one koji imaju potvrdu o preležanoj bolesti. Oni koji još nisu pelcovani treba da se zapitaju dokle će više ugrožavati nas koji se trudimo da se zaštitimo. Uz uvođenje propusnice treba i pooštriti mere i krajnje je vreme da nas zabrinu ovi četvorocifreni brojevi novozaraženih. Struka treba da uvede propusnice jer možda će baš to naterati ljude da se vakcinišu, ali uz potvrdu moramo poštovati i sve epidemiološke mere ako želimo da se krećemo. Bar bi vakcinisani trebalo da imaju neke privilegije - rekla je penzionerka Danica Kuroš (64).

foto: Privatna arhiva

Ipak, Petar Matić (38) smatra da je kovid propusnica neka vrsta diskriminacije: - Ako se to uvede, onda i vakcina treba da bude obavezna. Vakcine su nam potrebne i one nas štite, a ne kovid propusnice. Samim tim ljudi koji iz zdravstvenih razloga ne mogu da prime vakcine biće ograničeni. Treba više edukovati ljude i pojačati mere i kontrolu služba koje to nadgledaju.

foto: Nikola Anđić

Studentkinja Teodora Ćirić (23) takođe se protivi uvođenju kovid propusnica: - Vakcinisala sam se jer verujem da nas vakcina štiti i da je imunizacija jedina koja će nas spasti, a ne uvođenje nekakvih propusnica. Uz potvrdu mogu slobodno da se krećem, ali bi uvođenje propusnica definitivno podelilo ljude na vakcinisane i nevakcinisane, što smatram da nije u redu. To bi bila ucena i diskriminacija.

foto: Nikola Anđić

Da bi propusnice stvorile nepotrebnu podelu u društvu smatra, i Goran Vučanović (26): - Ako je već sve otvoreno, onda bi bilo u redu da za sve važe ista pravila, ali uz poštovanje mera. Ako već ne važi za sve, onda je najbolje da ne možemo nikuda i da ništa ne radi. Bolje da bude zatvoreno za sve nego da bude otvoreno samo za vakcinisane i za one koji su preležali. Nema smisla ograničavati ljude na bilo koji način.

Međutim, uvođenje kovid propusnica prvi je predložio član kriznog štaba epidemiolog dr Predrag Kon, koga je podržao imunolog i virusolog dr Milanko Šekler, dok je dr Zoran Bekić, direktor punkta za vakcinaciju na Beogradskom sajmu, naglasio da su nam kovid propusnice neophodne i da se očekuje da vrlo brzo budu uvedene:

- Oni koji su bili odgovorni i vakcinisali su se sada ne treba da budu taoci onih koji nisu hteli da prime dozu - rekao je Bekić na TV Pink i dodao da će one ujedno ubrzati vakcinaciju.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je povodom tih predloga rekao da će saslušati struku, ali da mora da se obrati pažnja na poštovanje Ustava. Inače, kovid propusnice su već uvedene u Francuskoj, Italiji, Velikoj Britaniji, a od danas i u Severnoj Makedoniji.

Ministarstvo donelo rešenje Proceniti upotrebu treće doze Ministarstvo zdravlja donelo je rešenje kojim se nalaže da se ispita procena upotrebe treće doze vakcine protiv koronavirusa. Rešenje je objavljeno u Službenom glasniku, a u njemu se navodi da će se sprovesti zaključak posebne radne grupe za procenu uvođenja treće, tzv. buster doze u okviru preporučene imunizacije protiv koronavirusa, a u skladu sa preporukama Stručnog komiteta za imunizaciju - Nacionalnog tela za imunizaciju (NITAG) od 23. jula 2021. U rešenju se navodi da će Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" da izradi, tj. dopuni uputstvo za vakcinaciju praktično svih proizvođača vakcina kojima se imunizuju građani Srbije. Među njima su "Fajzer Bajontek", "Astra Zeneka", kao i ruska i kineska vakcina.

(Kurir.rs/ Aleksandra Kocić)