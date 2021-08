ZAMENSKA PUTOVANJA! Ovo je jedini siguran način da povratite novac od letovanja na koje niste otišli

Putovanja preko turističkih agencija koja nisu realizovana prošle godine, mogu biti ostvarena do kraja tekuće godine, aktuelna je uredba Vlade Srbije.

Ukoliko vlasnik vaučera ne želi ni to, on može da dobije novac koji je uplatio, ali pod određenim uslovima, i u za to predviđenim rokovima.

Na primeru Biljane Pašić kojoj je korona poremetila planove da svoj prošlogodisnji odmor provede u Grčkoj, za šta je u agenciji uplatila aranžman, vidimo da ove godine ne može da promeni plan i letuje u Egiptu jer, nažalost, njena agencija tu destinaciju nema u ponudi. "Povrat novca nije bio opcija, tako da smo naše putovanje morali da uplatimo u drugoj ageniji", objašnjava za Kurir televiziju Biljana.

foto: Kurir Tv

Celu priču dodatno je zakomplikovala aktuelna Uredba o zamenskim putovanjima u kojoj jasno piše da se novac ne može potražiti pre 2022. godine, a nije isljučeno da se novac i ne može vratiti ako agencija ode u stečaj, pa je mogućnost bilo kakve naplate aranžmana ravna nuli.

Advokat Ivan Ninić savetuje da je rešenje da se prilikom svakog zaključenja ugovora o turističkom aranžmanu, istovremeno zaključi i individualno osiguranje sa osiguravajućim društvom.

"To je jedina garancija da ćete u potpunosti povratiti iznos aranžmana u slučaju da putovanje nije realizovano", objasnio je on.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:58 PARNICE NEZADOVOLJNIH PUTNIKA: Evo koliko građana je tužilo turističke agencije!