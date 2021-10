(NE) DAJ BOŽE DA SE SRBI SLOŽE: Korona podelila narod! Protesti, antivakseri, napadi na doktore NOŽEM

Priča o antivakserima nije potpuno nova, ali se u društvu ne pamti veća podela. I dalje postoje oni koji ne žele da se vakcinišu, ali i oni koji su "prevagnuli" na drugu stranu.

- Dešavaju se situacije koje su nekim ljudima neshvatljive i plaše ih. Umiru i vakcinisani. Ali, niko nije rekao da vakcina sto odsto štiti. Zanemaren je imuni sistem svakog pojedinca. O tome se najviše priča kada do pandemije dođe - objasnio je dr Borislav Kamenov za Kurir televiziju.

Dr Kamenov je istakao da se važne stvari zanemaruju, a kada do problema dođe da se onda otvaraju pitanja i svaljuje krivica na pogrešnu stranu.

- Dete koje ima reakciju na vakcinu ima problem koji može da se reši. Ali na to niko ne obraća pažnju. Dogodi se neka neželjena reakcija i onda počne da se priča. Zaboravi se zbog čega se to desilo, a sve se svali na vakcinu - istakao je dr Kamenov.

foto: Kurir televizija

Jedan gospodin sa strane antivaksera sa protesta se posebno izdvojio svojom teorijom zavere i izazvao je veliku pažnju na društvenim mrežama.

Naime, kako je rekao on već dve godine "radi sa pacijentima i da ne nosi masku".

- Reći ću svima kako da se zaštite. Stavljam Pavlovićevu mast u nos - bio je izričit stariji gospodin.

Dr Kamenov je naglasio da razne teorije o virusu mogu biti veliki problem.

- Svako može da izađe i da ispriča šta hoće. To je problem, ali treba sve da se proceni. Ne može baš nešto tako da se prihvati. On misli da je to tako - istakao je dr Kamenov.

foto: Kurir Televizija

Njegov kolega dr Aleksandar Radojević skeptičan je po pitanju vakcine za koronu.

- Ceo život sam učen da bolest ne postoji, nego bolestan čovek. Generalizovano na isti način lečiti sve ljude i svrstavati ih u isti koš i misliti da postoji čaroban lek od virusne infekcije, moram reći da ne postoji. Vakcina je nešto što bi po nekom difoltu trebalo da pomogne, ali iz prakse vidim da je učinak vrlo slabašan. Ne mogu da kažem da se vakcinom ili istom terapijom za sve obolele može rešiti problem. Moj stav je da se za svakog pacijenta ponaosob mora postaviti dijagnoza - stava je dr Radojević.

U pandemiji je bitno kako fizičko, tako i psihičko zdravlje. Ipak u paraleli sa sntivakserima, psiholog dr vesna Tomić savetuje da se poštuju i slušaju preporuke zdravstvenih radnika.

foto: Kurir Televizija

- Savet je da se sluša preporuka zdravstvenih radnika. Niko od zdravstvenih radnika nije rekao da vakcinacija rešava sve. Vakcinacija plus prevetivne mere, maska i higijena - istakla je psiholog Vesna Tomić za Kurir televiziju.

Podsetimo, više od stotinu ljudi došlo je pre dva dana ispred zgrade u kojoj živi dr Predrag Kon, a jutros oko pet časova evidentiran je napad na zdravstvenog radnika usred Beograda, i to nožem.

