DRAGAN JE HEROJ SA KOŠARA KOJI JEDE SA VUKOVIMA Zemunica u gustoj šumi mu je sklonište, društvo mu prave DIVLJE ŽIVOTINJE (FOTO)

Heroj sa Košara, Dragan Bradić Sergije (54), koji je živeo više od šest meseci u improvizovanoj zemunici u šumi na planini Javor, izbavljen je iz javorskog potoka i skloništa. Gde živi ovaj Javorac slučajno je otkrio, električar, Dragan Stamenić, koji je kresao trasu dalekovoda kroz gustu šumu.

Nekada hrabri ratnik sa Košara, čovek za kojeg navodno u Ivanjici niko nema ružnu reč, smeštaj za svoje izranjavano telo gelerima pronašao je u improvizovanoj zemunici, gde mu društvo prave mečke, vukovi i divlje svinje, a krov napravljen od paleta sa prvom kišom prokišnjava, prenosi Mondo.

foto: Printscreen/Youtube/Dnevnik zapadne Srbije

- Osetio sam miris dima i kad sam sam krenuo u tom pravcu, ispod jedne bukove izvale ugledao sam vatru i zemunicu pokrivenu celofanom. Ostao sam u šoku kada sam ugledao Sergija, čoveka koga odlično poznajem i kojeg sam često viđao u nadnici. Niko živi nije znao da on nema krova nad glavom i da spava usred šume u zemunici. On je to verovatno krio, a ja ga znam kao čoveka koji je svima pomagao, kupovao je pečurke po Javoru imao je mnogo para. Svima je davao i propao verovatno. Znam da je bio po ratištu od Bosne do Kosova, poslednji put vratio se sa Košara ranjen - priča Stamenić.

foto: Printscreen/Youtube/Dnevnik zapadne Srbije

Dragan je mesecima noćevao u improvizovanoj zemunici, koju je sam napravio. Preživljavao je od hrane koju nađe u prirodi, pečuraka, borovnica, divljih jagoda i jabuka. Kažu da ćete mu "kuću" pronaći po dimu. Jer jedino uz konstantno upaljenu vatru uspeva da se iole zagreje. Spava na celofanu, a pokriva se sa samo jednim tankim ćebetom, nalik onom vojničkom. Kao jastuk služi mu stari džemper.

foto: Printscreen/Youtube/Dnevnik zapadne Srbije

- Nisam imao kud. Ostao sam bez kuće i zemlje. A radio sam kao crnac, izdržavao oca i majku, a onda mi je sve oteto, čak sam i u zatvoru završio na deset meseci, iako nisam bio kriv. Kosio sam ručno po četrdeset livada. Ali ostao sam bez ičega, bilo me je sramota da tražim pomoć od bilo koga, sklonio sam se ovde i mučim svoju muku. Ali gotov sam, osećam da mi se bliži kraj, sneg me živa zateći neće. Pet dana hleba nisam video, večera su mi dve pečene jabuke. Juče sam ručao jedan kompir i to je sve. Ložim vatru po svu noć da oteram medvede i da se malo ugrejem - ispričao je Dragan nedavno.

foto: Printscreen/Youtube/Dnevnik zapadne Srbije

Čovek iz šume

Nakon što je javnost uznemirila vest o "čoveku iz šume", reagovala je uprava opštine Ivanjica. Predsednik opštine Momčilo Mitrović, kao i Draganove komšije, saznali su iz medija da Dragan spava u planini.

- Iste noći smo otišli na Javor i ubedili ga da krene sa nama. Smestio sam ga u internat, pozvao lekare da ga pregledaju i vide kako stoji zdrastveno. Bio je vidno iscrpljen, jedva se kretao. Sve smo preduzeli da pomognemo i da ga zbrinemo. Mnogo časnih ljudi nam se javilo da pomogne i uradićemo sve što možemo za ovog čoveka. On ima veliku šansu da počne novi život, pomoćićemo mu u tome - rekao je Mitrović za DZS.

Danas je pokrenuta akcija koju podržava i lokalna vlast sa ciljem da Dragan dobije krov nad glavom i nađe svoj mir. Svi oni koji žele da pomognu mogu donirati sredstva na sledeći račun: 205-9001027854833-25. Sredstva će biti utrošena za pomoć u zbrinjavanju Dragana Bradića Sergeja, ratnika sa Košara i beskućnika sa Javora.

(Kurir.rs/Mondo/Dnevnik zapadne Srbije)

