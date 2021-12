INTERNET BEZBEDNOST USKORO I PREDMET U ŠKOLAMA! Država je čvrsto rešena da se time pozabavi

Influenseri su mediji novog doba. Oni šalju ključne poruke mladima. Kako da obučimo te ljude da plasiraju informacije na pravi način i da plasiraju ono što je važno.

Branka Tišma dečji psiholog i Darko Soković direktor programa Nova pismenost gosti su Kurir televizije i pokušali su da objasne o životima mladih influensera:

- To su jako mladi ljudi, koji imaju jako malo iskustva i jako malo razmenjuju sa drugim ljudima. Mi odrasli da tako kažem kada želimo da napišemo nešto informativno, mi pokušavamo da što više o tome naučimo. Mlada osoba od 18, 19 godina nema tu potrebu. Ona zauzme jedan stav i taj stav plasira, samo osnovu onoga što vidi. Tu se dešava onaj jedan problem kada takva osoba dobije iznenadnu popularnost i kada oni ne znaju šta da rade sa njom, a u međuvremenu pristižu sve veća pitanja o životu, smislu života, stavovima. Naravno druga strana te medalje je što dobijaju i odgovore, provokacije i izazove koji nisu blagonakloni uvek. Onaj ko misli drugačije šalje im veoma neprijatne poruke. E sad jedino što tu može da bude a da do toga ne dolazi jeste dijalog - govori Branka Tišma gostujući u emisiji Puls.

foto: Kurir Televizija

Direktor programa Nova pismenost nam je otkrio šta se zapravo može naći u bliskoj budućnosti u školskim programima.

- Mi moramo nekako da se pozabavimo influenserima, to su ljudi koje je zatekla slava, zateklo ih je milioni lajkova i pregleda. Mi u programu Nova pismenost često govorimo da je dijalog ključ svega. Da ako kod dece postoji digitalna spretnost ne postoji pismenost. Roditelji, profesori i ostali ljudi od poverenja bi tu trebali da se uključe i da objasne kako algoritam funkcioniše, šta znači komentar mržnje, šta znači taj sadržaj. Odgovornost je u porodici. Uskoro sa kabinetom premijerke, treba da očekujemo da se ove teme društvenih mreža, teme bizarnih izazova, teme sigurnosti i bezbednosti na internetu, nađu u školskim programima. Država je čvrsto rešena da se time pozabavi - kaže direktor programa Nova pismenost.

foto: Kurir Televizija

Psiholog misli da to nije krajno rešenje i daje mišljenje o tome kada bi zapravo trebali uključiti decu u taj svet internet tehnologije:

- To je jedan od načina da se ublaži problem nije rešenje. Vi sad imate od prvog do četvrtog digitalne udžbenike, država već uvodi to neko ovladavanje tehnologijom i alatima koje se koriste u tome. Ovo bi bio takođe jedan veliki pritisak na prosvetne radnike kad bi postojao poseban predmet. Bitna stvar je kada zapravo detetu dati u ruke telefon, moje mišljenje je da ga ne treba dati bar do polaska u školu - ističe dečji psiholog.

- Vi prema istraživanjima imate dete koje se tek rodilo, a već ume da koriste uređaje i mreže bez ikakvog problema - dodaje Darko Soković.

