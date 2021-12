SVI NASILNICI IMAJU JEDNU ZAJEDNIČKU OSOBINU! Žene iz sedmog puta napuste zlostavljača, sinovi maltertiranih majki idu U EKSTREM

Zid tišine i straha - konačno je probijen! Samo mesec dana nakon obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, na Tviteru je 25. decembra pokrenuta ženska revolucija #nisamprijavila.

foto: Shutterstock

Iz zemalja sa našeg govornog područja pod heštegom nisam prijavila od subote 25. decembra do jutros anonimno se ispovedilo više od 20 hiljada žena, ali i muškaraca. Pretpostavlja se da je broj zlostavljanih žena veći, a o tome i celoj situaciji govorili su na televiziji Kurir sociolog Jelena Riznić i Zaštitnik građana Zoran Pašalić.

foto: Kurir Televizija

- Postoje neki procesi. U poslednjih nekoliko godina dešava se na svetskom nivou da se govori o naslilju nad ženama. Godine 2017. ili 2018. to da se priča o nasilju nad ženama taj proces da se priča o ženama žrtvama nasilja ili mobinga počelo je od Marije Lukić. Žene se ohrabruju da govore o tome. Teško je. Doziram sebi koliko takvih ispovesti čitam - kaže Jelena Rizanić, socolog, za televiziju Kurir.

foto: Kurir Televizija

U svojim ispovestima pod #nisamprijavila mnoge devojke i žene pisale su na Tviteru svoja bolna iskustva.

foto: Kurir Televizija

- Ja se ovom temom bavim od 2004. godine. To nije nova tema, niti se o njoj priča tek sada. Žene retko prijavljuju nasilje. Sedam puta, kada je u pitanju žena, odlazi i vraća se partneru, da bi ga tek sedmi put napustila. Okolina ne prepoznaje nasilje, i to je najveći problem. Bitno je da ljudi prijave nasilje. Više puta su zakoni menjani i oni su dobri. Stvar je u pristupu pojavi. Pokazale se u nekom istraživanju da žrtva nasilja ili u nekom sledećem ponašaanju, u sledećoj generaciji projektuje trpljenje nasilja, ili se ide u ekstremni slučaj. To se dešava sa porodicama koje imaju decu, posebno sinovi koji su gledali zlostavljanje svoje majke - kaže zaštitnik građana Zoran Pašalić za Kurir televiziju.

foto: Kurir Televizija

Zaštitnik građana smatra da je okolina ta koja mora da prepozna nasilje.

- Žene koje su se odlučile na najradikalniji korak, na ubistvo partnera, jer više nisu mogle da trpe nasilje, dobićete odgovor da je okolina ta koja nije pružila zaštitu. Imate stalno prenošenje na generacije takve modele ponašanja, eskalaciju sukoba, model gde se smatra potpuno privatnom stvari ko koga bije, da se tako izrazim - dodaje Pašalić.

Maja Mladenović iz Niša bila je žrtva bolnog nasilja i ističe da je nasilnicima svojstveno da su manipulatori.

foto: Kurir Televizija

- Pre devet godina kada sam naišla na vanbračnu vezu u kojoj sam bila, sam partner nije pokazivao da je nasilna osoba. Nemoguće je opisati šta se sve dešavalo. Od čupanja kose, udaranja, zatvranja u kuću, ekonomskog nasilja. Krenulo je dok sam bila trudna, da bi se nastavilo i kada je dete rođeno. Izašla sam na ulicu bez ičega. Brebolno je. Niko, dok je to nasilje trajalo, nije mogao da mi skrene pažnju, nisam tada shavatala da je moguće izaći iz kandži nasilnika. Posle nekog vremena mnogo toga postaje jasno. Svi nasilnici su manipulatori - kaže Maja Mladenović, žrtva nasilja.

foto: Kurir Televizija

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:46 80% žena u ruralnim sredinama u Srbiji trpi psihičko i fizičko nasilje!