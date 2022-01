PONIŽAVAO NAS JE, DOLAZIO NOĆU, DETE SU TERALI DA GA VIĐA, A HTEO JE DA GA OTME! Zato #NISAMPRIJAVILA Revolucija žena se nastavlja

Revolucija žena na Tviteru pod heštagom #nisamprijavila još uvek je aktuelna.

Danima su se pred Novu godinu žene oglašavale upravo na ovu temu, pisale svoja iskustva. Potom su delile reči podrške i pevačici Jeleni Karleuši koja je, kako je navela, doživela nasilje od strane svog supruga, a uključivale su se žene i u razne "čet sobe" za podršku.

Svakako, odustale nisu.

I dalje dižu svoj glas.

Isplivavaju teške priče, a možda tako i treba. Mnoge institucijama ne veruju, mnoge se boje osude društva, ali osećaju barem kratak predah kada kažu ono što nose na duši.

Jedna takva ispovest osvanula je baš pod ovim heštagom, i prenosimo vam je u celosti.

- Nisam prijavila jer mi je pretio da će mi oduzeti dete. Kad sam napokon otišla od njega žalila sam se CZSR, rekli su mi da pokušam da izgladim odnose sa njim. Terali me da sama se vidim sa njim i da mu omogućim viđanje deteta. Nisam branila da viđa dete, ali svaki put je pravio probleme. Ponižavao je, vređao mene i moje roditelje, pretio, dolazio kasno noću i tako nas uznemiravao, dolazio je kad nismo kući i šetkao bi po dvorištu kako mu je ćef, fotografisao kuću i dvorište.

Tu nije bio kraj agonije ove žene, koja tvrdi da je njen muž čak probao i da joj otme dete.

- Na prijave policiji rekli su samo da će ga upozoriti na ponašanje. A kad je dolazio da vidi dete pokušao je na silu da je otme i odvede. Umesto da mi pomognu stali su na njegovoj strani. Iskoristili su to što su videli da sam uplašena i manipulisali su sa mnom. Na poziv bivšeg partnera došla je socijalna radnica, iako je bila subota. Socijalna radnica i policajac su me primorali da potpišem izjavu da sam saglasna da on odvede dete. Pretili su mi hraniteljskom porodicom. Izlaskom iz policijske stanice čula sam bivšeg kako se zahvaljuje policajcu. Događaj je prijavljen načelniku policije. Nisu prihvatili u CZSR da neko bude prisutan kad treba da vidi dete, niti policija. Da li su počašćeni nečim? Ne znam, ali sumnjam da jesu. Ja nikad ne znam kada će on doći na moja vrata - rekla je ona, zaključivši:

- Zar treba da strahujem u rođenoj kući? A da na nadležne organe ne mogu da se osloniti...

Ako trpite nasilje ili znate nekog ko trpi nasilje, pozovite SOS telefon 0800 35 00 36

Kurir.rs / S. Trajković