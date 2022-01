KONAČNO KRAJ PANDEMIJE! Korona prelazi u sezonski virus, Evropa ide ka odjavljivanju pandemije! DIREKTOR SZO OBJAVIO!

Ovo je početak kraja, korona trči poslednji krug s omikronom, ohrabrujuće su prognoze vodećih stručnjaka, na koje dolaze i dobre vesti iz uvek rezervisane Svetske zdravstvene organizacije. Čak se i SZO usudila da kaže da će skori kraj pandemiji, barem u Evropi, a i naši doktori predviđaju da se ubrzo vraćamo normalnom životu, pa i da polazak đaka u škole ne znači da je odzvonilo koroni, ali znači da će ubrzo.

Hans Kluge, direktor za Evropu u SZO, izjavio je da je omikron početak kraja pandemije i da će korona preći u takozvano endemsko stanje poput gripa, virusa koji se javlja tu i tamo, sezonski, ali više nema potencijal da masovno ubija.

- Može se očekivati da Evropa ide ka završnoj fazi pandemije. Prema procenama SZO, do marta bi oko 60 odsto Evropljana moglo da bude zaraženo omikronom. A nakon tog talasa na nekoliko sedmica ili meseci u društvu će postojati jak imunitet protiv korone ili zahvaljujući vakcinaciji, ili zbog toga što su ljudi preležali virus. Uz to bi došao efekat proleća i leta, kada je manje zaraza - kazao je Kluge, a prenela Beta.

On je naveo da sledi vreme mira.

- Dakle, možemo da se pripremimo da ćemo imati jedno vreme mira pre nego što se kovid vrati krajem godine. A to što će se kovid vratiti, ne znači da će se pandemija vratiti - naglasio je Kluge.

foto: Privatna Arhiva

Da omikron omogućava nastavak "nekog normalnijeg života", naglasio je i virusolog Milanko Šekler.

- Početak školske godine ne znači da je odzvonilo i koronavirusu, ali smo prešli dve trećine i na dobrom smo putu, to je svakako - kazao je Šekler za RTS i dodao:

NE TREBA DA RAZMIŠLJAMO O ČETVRTOJ DOZI Za sada je, naveo je Šekler, dovoljna zaštita sa tri doze vakcine: - Ne iščekujem četvrtu dozu, moguće je samo za one koji su oštećenog imunog statusa, za onkološke pacijente, za jako stare osobe... Ne može i ne treba da razmišljamo o četvrtoj dozi, po mom mišljenju, uz ove tri doze i uz ovakvo prokužavanje sa omikronom. Mala je verovatnoća da će do toga doći.

- Nezgodno je bilo doneti odluku da li će deca poći u školu u ovom trenutku, ali se nadam da su oni koji su odlučivali uzeli u obzir i udeo zaražavanja od Nove godine do sada. Pretpostavljam da je taj udeo veliki i, koliko sam pratio podatke, oni su činili preko trećine ukupnih slučajeva.

Sezona je, kako je naveo, respiratornih bolesti i, pored koronavirusa, prete i drugi virusi i bakterijske bolesti.

- Zato što se najviše vremena provodi unutra. Napolju je hladno, hladnoća dovodi do pada imuniteta i virusne infekcije lakše ulaze u organizam. U kolektivima je veće zaražavanje jer veliki broj dece boravi u manjem zatvorenom prostoru, gde su u neposrednom kontaktu. Retko ko od nas radi a da ima 30 kolega u kancelariji, ako ima više ljudi, to su uglavnom hale. Deca su idealni prenosioci, jer jedno dete za nekoliko dana zarazi ostale, ali mi to ne možemo da izbegnemo.

foto: Zoran Jevtić

I prof. dr Radmilo Janković, zamenik direktora UKC Niš, rekao je u intervjuu za Kurir da će pik ovog talasa biti sredinom februara, a da ćemo imati prilično mirno proleće i leto.

- Najzad ćemo se vratiti normalnom životu. Verovatno i skinuti maske, jer deluje da korona s omikronom trči poslednji krug. Omikron je uspeo ono što je prirodni evolucioni put između virusa i njegovog domaćina - da stvori suživot. Virus će se prenositi između ljudi, ali im neće ugrožavati život, a indirektno neće stvarati ni problem planeti u smislu normalnog kretanja i ekonomskog funkcionisanja - kazao je dr Janković, koji ipak navodi i da treba sačekati da na južnoj hemisferi prođe zimski period, pa da vidimo da li nas čeka neka nova mutacija.

foto: Ana Paunković, Nemanja Nikolić DR UDOVIČIĆ: SITUACIJA OZBILJNA, SMIRIĆE SE DO PROLEĆA Pukovnik doc. dr Ivo Udovičić, komandant vojne kovid bolnice Karaburma, rekao je da je epidemiološka situacija ozbiljna i da je starija populacija trenutno najugroženija, ali i da očekuje smirivanje do proleća. - Iz dana u dan, počev od novogodišnjih praznika, kapaciteti se popunjavaju, a situacija u drugim zemljama koje popuštaju mere trenutno nije slična našoj. Bolnica je puna od Nove godine, i puni se svaki dan. Svaki drugi pacijent je stariji od 70 godina, i ono što nama sve otežava jesu sve prateće bolesti - rekao je dr Udovičić za TV Pink.

Kurir.rs / J. S. S.