SPC ODLUČILA: Episkop zvorničko-tuzlanski Fotije će upravljati Eparhijom šabačkom do izbora novog vladike

Eparhijom šabačkom SPC, posle smrti vladike Lavrentije, do izbora novog episkopa, upravljaće episkop zvorničko-tuzlanski Fotije, potvrđena nam je iz Eparhije šabačke odlukom Svetog arhijerejskog sinoda SPC, sa sednice kojom je predsedavao patrijarh srpski Porfirije.

Zaupokojena liturgija za dušu episkopa Lavrentija biće služena u sredu u Sabornom hramu svetih apostola Petra i Pavla u Šapcu, a potom opelo. Ostaje da se precizira gde će biti sahranjen vladika Lavrentije, koji je, do ne tako davno, bio i administrator valjevski, posle upokojenja vladike Milutina.

Običaj je da preminulog vladiku, do izbora novog arhijereja, zamenjuje neko od arhijereja iz susednih eparhija. Posle smrti vladike Jovana, do dolaska vladike Lavrentija, taj posao je obavljao episkop sremski Vasilije, inače njegov učenik iz Bogoslovije u Krki. Vladiku Longina je, posle povlačenja sa trona, zamenjivao šabačko-valjevski vladika Jovan Velimirović do izbora za episkopa Vasilija Kačavende.

(Kurir.rs/Novosti)