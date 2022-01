TEŠKE OPTUŽBE NA RAČUN DIREKTORKE ŠKOLE U PERLEZU: Roditelji tvrde da je MULJALA s besplatnim udžbenicima, to nije sve

Nakon pisanja Kurira o smrzavanju đaka u OŠ "Đura Jakšić" u Perlezu jer nema grejanja, kao i navodima njihovih roditelja da je direktorka te škole Mirjana Sekulić svojevremeno napravila proslavu u objektu obrazovne ustanove sa sve alkoholom, pečenjem i muzikom, ogorčeni roditelji nastavili su da se javljaju našem listu, tvrdeći da direktorka navodno godinama mulja sa besplatnim udžbenicima.

Naime, treće dete u porodici, kao i deca socijalno ugroženih kategorija imaju pravo na besplatne udžbenike, čiji trošak snose Grad Zrenjanin i država. Ipak, nekoliko roditelja za naš list tvrdi da besplatne udžbenike nikad nisu dobili. Ljiljana Anđelić, majka petoro dece, kaže da je slučajno od drugih roditelja saznala da ima pravo na udžbenike za treće dete.

- U školi nam to niko nije rekao. U prvom razredu direktorka nam je rekla da treba da kupimo muzičko, likovno i engleski, a kada je dete krenulo u drugi razred, rečeno nam je u školi da kupimo deo knjiga, a deo možemo dobiti - rekla je Anđelićeva i dodala da je nakon toga otišla u opštinu da se raspita za svoja prava.

- Tamo mi je rečeno da imam pravo na sve besplatne udžbenike, da spisak opštini direktori škola šalju u martu, kao i da smo mi na spisku za dobijanje. Međutim, mi knjige nismo dobili. Potom su proverili spisak iz prethodne godine i moje dete je bilo na spisku za muzičko i likovno, a ja sam to kupila. Iz opštine su poručili da će proveriti u čemu je problem, a da im je direktorka škole navodno poručila da mi roditelji rasprodajemo knjige koje dobijemo i pitala me za ime roditelja koji su se žalili - tvrdi Anđelićeva, koja je tada dala i pismenu izjavu. I tu se, kako dodaje, nije zaustavilo.

- Prvog dana škole moje dete je dobilo poklon primerak drugog izdavača. Tražila sam zamenu, a na razgovoru sa direktorkom rečeno mi je da "ne dižem prašinu, da su mnogi pokušavali nešto protiv nje, ali da nisu uspeli, i to sa razlogom i ona iz svega izađe jača" - tvrdi Anđelićeva.

Dorina Nemešić, takođe majka troje dece, potvrdila je ovu priču i rekla da četiri godine plaća komplet knjiga.

- Ne samo što kupujem knjige preko škole nego nikad nisam dobila knjigu "Narodna tradicija", a u sklopu kompleta je - rekla je ona i napomenula da su za vreme pandemije đaci sami morali da donose u školu alkohol za dezifekciju, ubruse, tečni sapun, pa i pijaću vodu!

Ljilja Nika, majka četvoro dece, za Kurir kaže da je skoro saznala da ima pravo na knjige za treće dete jer je primalac socijalne pomoći i iz romske je nacionalne manjine:

- Najstarija ćerka ima knjige. Treći sin ih nije dobio. Četvrti isto, a ide u drugi razred. U školu ide samo sa tri sveske, nema iz čega da uči. U školi su nam rekli da će knjige da stignu, a nisu nikad.

Zbog ovih optužbi kontaktirali smo sa Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje, Gradom Zrenjaninom i Ministarstvom prosvete, odakle su naveli da su već uputili inspekciju u školu i da se vrši nadzor nad radom.

Za udžbenike, ističu, u školi su dužni da obaveste sve one koji imaju pravo da ih dobiju besplatno.

Gde prođe, prošlo je Pobunio se i isterao pravdu

D. L., otac četvoro dece iz Perleza, za Kurir kaže da je za treće dete dobio knjige tek kad je pokazao da zna svoja prava: - Rečeno mi je da treba da dobijem pola knjiga, a pola da platim da bi stigle na vreme. Odbio sam, jer sam znao da imam pravo na sve udžbenike besplatno i rekao da hoću da ih škola pribavi. To sam saznao od prijatelja, a u školi nas nisu obavestili. Ubrzo smo knjige dobili, i to samo zato što sam se pobunio, a mnogi roditelji i dalje kupuju, a ne moraju - rekao je on.