RADIĆEMO MANJE, A PLATA ĆE NAM BITI VEĆA? Atanacković dao vesele prognoze nakon vesti da Srbi rade najviše u Evropi: Napredujemo!

Nebojša Atanacković, počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije naveo je da u Srbiji postoji odličan Zakon o radu, ali da je problem taj što taj zakon ne poštuju svi poslodavci.

foto: Kurir televizija

- Pod uslovom da je podatak da Srbi rade najviše u Evropi tačan ne znam ko je sve obuhvaćen, ali mi imamo Zakon o radu, koji je prilagođen evropskim standardima i te različitosti koje nisu prilagođene više idu u korist zaposlenima, tako da je to malo čudno. Očigledno je da je do ovog prekoračenja došlo zbog nepoštovanja zakona. Kada bi se Zakon o radu poštovao u svim svojim delovima, onda do ovoga ne bi ni došlo. I kada bi se striktno primenjivao kao što je to slučaj u zapadnoj Evropi mi bismo bili među zemljama koje imaju značajno kraće radne vreme - istakao je Atanacković i dodao:

- Mi smo svesni toga da su mnogi zakoni prilagođeni onima koji propisuje Evropska unija, ali nema svrhe, ako ih ne poštujemo. Ne bi smelo nikako da se dogodi da ljudi rade prekovremeno, to je kršenje zakona. Zakon postoji i ako se on poštuje, onda to znači da su radnici primili veći honorar, iako se to ne poštuje kod nas - kaže počasni predsednik Unije poslodavaca.

foto: Kurir televizija

Ipak Atanacković ima svetle prognoze za budućnost, oslanjajući se na činjenicu da Srbija u svakom pogledu napreduje.

- Da bismo radili manje, treba nam i više ljudi, a to je moguće i onim bogatijim zemljama. Takođe, tamo gde je robotika razvijena, tamo je moguće tako nešto uraditi. Dakle, nerazvijene zemlje rade od jutra do sutra dok razvijene i ne baš, a kod nas pošto nedostaju pojedini izvršioci na poslu, doći će vreme kada će poslodavci uz dizanje zarada i smanjivanje radnog vremena - istakao je Atanacković, počasni predsednik Unije poslodavaca.

Kurir.rs

Bonus video:

03:42 Dragana Mitrović i Nebojša Atanacković o energetskoj krizi koja preti Srbiji