URNEBESNO - JOVAN MEMEDOVIĆ NA TEŠKIM MUKAMA! Probajte vi da izgovorite OVU REČ!

Novinar i voditelj Jovan Memedović našao se na teškim mukama kada je u kvizu "Potera" koji vodi godinama, morao da izgovori ime jednog grada!

On se mučio nekoliko puta da tačno pročita, ali mu nije polazilo za rukom. To je naišlo na smeh u studiju, ali i kod same tragačice Milice Jokanović, koja je ispravljala Memedovića.

Jovan Memedović na teškim mukama foto: Prinscreen Instagram

Voditelj joj je čak u jednom momentu rekao da njegove muke uopšte nisu smešne:

- Nije smešno - rekao je Memedović i dodao:

- Ajmo ponovo.

Naime, Jovan je trebao da pročita pitanje:

- Ako je u Lobambi zakonodavna, u kom gradu se nalazi izvršna vlast Esvatanija, bivšeg Svazilenda?

Milici je bilo veoma zabavno da gleda kako se Memedović muči foto: Prinscreen Instagram

A ponuđeni odgovori su bili Mbabaneu, Bandar Seri Begavanu, Belmopanu, što je Memedoviću bilo teško da izgovori.

U jednom momentu ga je čak i Milica ispravljala, a kako je ova komična scena izgledala možete pogledati ovde:

Kurir.rs/Informer