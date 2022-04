SERGEJA CENZURISALI NA N1: Glumca ućutkali jer je pohvalio Telekom NE MOŽEŠ DA KRITIKUJEŠ NAŠE RUKOVODSTVO

Gubitkom tržišne utakmice sa srpskim Telekomom i katastrofalan izborni poraz političkih opcija koje je podržavao njihov vlasnik, izazvali su veliku nervozu unutar medija koji čine mehanizam za zaštitu interesa Dragana Šolaka. Da je nervoza dostigla tačku ključanja najbolje dokazuje slučaj brutalne i neskrivene cenzure koja se dogodila u programu uživo na TV N1 kada je voditeljka Nataša Miljković uskratila mogućnost glumcu Sergeju Trifunoviću da iznese stavove koji nisu po volji vlasnika te televizije.

Onog trenutka kada je, na ovoj televiziji nekada omiljeni politički angažovan glumac izgovorio stavove koji su zabranjeni, emisija je naprasno prekinuta sa jasnim obrazloženjem voditeljke da se u programu ne može kritikovati rukovodstvo te medijske kuće!

Licemerje i lažni profesionalizam na delu

Iako je Trifunović, kao politički istomišljenik kontroverznog srpskog milijardera i njegove medijsko-političke mašinerije uvek bio rado viđen gost u medijima koji čine mehanizam za zaštitu interesa vlasnika Junajted grupe, onog trenutka kada se usudio da misli svojom glavom i kada se njegovi stavovi i pogledi nisu poklopili sa onima koje propagira TV N1, on je brzinski i na krajnje skandalozan način bukvalno ućutkan.

Trifunoviću je zamereno to što je izgovorio ono što više ne može da se sakrije - da je Šolakov model poslovanja, koji se zasnivao na brutalnom uništavanju konkurencije, doživeo poraz na tržištu i da je to posledica pogrešnih odluka koje su on i njegovi najbliži saradnici donosili.

Posebno licemerno u ovom slučaju bilo je to što su televizije N1 i Nova S danima unazad u svoje programe dovodili novinare koji su na Šolakovom platnom spisku kako bi u javnosti plasirali tezu da jedna od te dve televizije više od bilo koje druge zaslužuje da dobije nacionalnu frekvenciju u Srbiji. Iako je jasno da su se ti gosti izjašnjavali prema željama svog gazde i da su samim tim u etičkom smislu bili u sukobu interesa, kada je to isto pitanje postavljeno Trifunoviću, koji je izneo mišljenje koje se ne uklapa u hor kojim diriguje vlasnik Junajted grupe, on je momentalno ućutkan i to tri minuta pre kraja same emisije koja je naprasno prekinuta.

Ovaj slučaj još jednom je demonstrirao kako u praksi funkcionišu i deluju mediji koji sebe nazivaju profesionalnim i nezavisnim i, pri tome, daju sebi za pravo da drugima dele lekcije o profesionalnim standardima, a neretko učestvuju i u kreiranju negativnih izveštaja o stanju medijskih sloboda u Srbiji, koje šalju međunarodnim novinarskim organizacijama i udruženjima.

Neskrivena cenzura stavova koji su zabranjeni na Šolakovim medijima

A evo kako je izgledala brutalna cenzura koju je u programu uživo voditeljka TV N1 Nataša Miljković sprovela usred izlaganja glumca Sergeja Trifunovića koji se usudio da javno izgovori stavove koji su zabranjeni na Šolakovim medijima:

Nataša Miljković: “N1 i Nova su konkurisali za nacionalnu frekvenciju… Da li bi voleo da sedimo na istom ovom mestu, a da nas gleda cela Srbija?”

Sergej Trifunović: “Apsolutno. Mislim da ova televizija, iako loše vođena, a tu mislim na (direktorku) Aleksandru Subotić i celu ovu ekipu odozgo, a oni jako loše rade…”

Miljković: “Izvinite, ja ovde moram da Vas prekinem.”

Trifunović: “Izvinite, izvinite, ja moram da kažem…”

Miljković: “Ne možeš da dođeš u emisiju i da kritikuješ naše rukovodstvo, kako to može…”

Trifunović: “Izveli ste jako loš rat sa Telekomom, koji vas je pobio na svim mestima, a to je vaša krivica…”

Miljković: “Nije to naša krivica, država je jača!”

Trifunović: “Niste se borili pametno!”

Miljković: “Dobro, toliko, završili smo.”

Trifunović: “Izvinite, žao mi je što će sada neki da pate… Ali eto, i ovo je sada bila cenzura. Dragi gledaoci, eto zamislite da smo sada na nacionalnoj frekvenciji, i ovde je cenzura. Znači ja ovde ne mogu da kažem ništa o rukovodstvu N1…”

Miljković: “Ne možeš više ništa da kažeš, jer isteklo nam je vreme, ionako završavamo za tri minuta, a tebi mnogo hvala što si došao.”

Trifunović: “Znači, cenzura!”.

Glumac je zatim počeo da ironično tapše voditeljki, koja je u tom trenutku, tri minuta pre kraja emisije naprasno prekinula intervju, a program prebacila na reklame.

Šta je Šolakov mehanizam

Mehanizam za zaštitu interesa i obračun sa konkurencijom Dragana Šolaka čine političari, mediji i nevladine organiazcije koji se nalaze pod kontrolom ovog kontroverznog srpskog milijardera. Cilj formiranja tog mehanizma čije je delovanje Kurir otkrio jeste da se Šolaku ukloni sa puta svako ko predstavlja smetnju njegovim kompanijama u ostvarivanju ekstraprofita, za šta se koriste sredstva pritisaka i satanizacije od strane medija koji pripadaju ovoj grupi.

