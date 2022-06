ŠOK ISPOVEST BORISAVA JOVIĆA PRED SMRT: Slobina ćerka je TRZALA NA MENE, a Mira mi je i NABACIVALA, imao sam tada 61, a Marija 24!

Marija Milošević, ćerka nekadašnjeg predsednika Srbije i Jugoslavije Slobodana Miloševića, trzala je na mene, a njena majka Mira Marković, iako je to znala, nije ništa učinila da je odvrati, nego je čak želela i da posreduje u svemu!

Ovo je otkrio nekadašnji predsednik Predsedništva SFRJ i lider SPS Borisav Jović u svojoj memoarskoj knjizi "Na ivici provalije" koja se u knjižarama pojavila baš kada je ovaj političar preminuo od koronavirusa 2021..

Čudan razgovor na plaži

Jović je u knjizi do detalja opisao jedno letovanje u Kuparima 1989, na kojem su bile četiri porodice - Jovićeva, Miloševićeva, Veljka Kadijevića i Bogdana Trifunovića. Tada je, kaže, i upoznao Miru Marković. Prepričao je i njihov razgovor s plaže.

- Zabeležiću prvi i jedini razgovor koji sam imao sa njom u čitavom svom životu. Nikada nisam ni sanjao da je taj razgovor možda opredelio njen budući odnos prema meni, ali se ništa ne može isključiti. A proganjala me je dok me nije odstranila iz politike. Elem, u jednom trenutku ostali smo Mira i ja, sami, ležeći i sunčajući se na plaži, jedno pored drugog. Ostali su bili ili u vodi, ili malo udaljeni, tako da nisu mogli da učestvuju u našem razgovoru. U stvari, razgovora nije ni bilo, ležali smo i sunčali se ćuteći, kad je Mira započela čudan i neverovatan razgovor.

Kaže da jedna ženska sa naše plaže trza na mene. Pogledam je, zamislim se, kako je to moguće i ko bi to mogao biti. Tu smo nas četvorica sa suprugama i sa decom. Nikoga više nema. Sve te žene, supruge, vrlo su ozbiljne i blesavo bi bilo išta i pomisliti. Oćutao sam minut-dva, pa je zapitao koja je to "ženska". Marija, odgovorila je bez stida. Marija je njena ćerka. Ja sam tada imao 61, a Marija 24 godine. Pa i ako je istina, valjda njena majka treba da je odvraća od takvog "trzanja", a ne da joj posreduje - otkrio je Jović u knjizi i dodao:

- Začuđen, zaćutao sam. Izbegavao sam bilo kakav razgovor. Ali Mira je nastavila. Predlaže da se porodično družimo. Da dolazimo jedni kod drugih. Valjda je sve to bilo u kontekstu pomenutog „trzanja“, da bi se, možda, i realizovalo.

Jović navodi da je Markovićki rekao da o porodičnim druženjima treba da odluči njegova supruga, kojoj je to, navodi, kasnije i spomenuo, ali je ona kategorički odbila, dodajući da je u tome bila u pravu.

Ko Miri ugrozi vlast - ugrozio je svoj život

Inače, Jović u knjizi oštro kritikuje JUL, stranku Mire Marković, koju je, kako piše, osnovao Milošević, što mu je i lično priznao. Kaže da je Miloševiću uporno govorio da je glupost što je osnovao JUL, podseća da je ta stranka imala podršku oko jedan odsto birača, a da je dobila 30 odsto poslanika, ministara, ambasadora i sve drugo što je Markovićeva želela. JUL je, navodi, vodio hajku protiv SPS, na šta je Milošević ćutao, iako mu je Jović svakom prilikom sugerisao koliku štetu pravi Mirina stranka. Otkriva da je s Miloševićem - s kojim je blisko sarađivao od 1985. do 1995. godine - počeo najviše da se spori upravo kad je njegova supruga počela da se bavi politikom.

Ofarbala sam se u plavo, a kako ti izgledaš? Jović se politički razišao s Miloševićem 1995. godine, prekinuli su kontakte, ali u knjizi otkriva to da ga je Mira Marković iznenada pozvala posle skoro 20 godina. - Sredinom 2013. iznenada mi se javila iz Moskve, gde je pobegla od crvene poternice vlasti. Bez muža i bez dece. Pita me kako sada izgledam. Kažem joj: „Kako mi priliči u 86. godini.“ Ona se hvali da se ofarbala u plavo i da joj svi kažu da odlično izgleda i, još, da sam ja kod nje bolje prošao nego ona kod mene. Valjda u međusobnom ratovanju? Ako je ratovanja bilo, bilo je samo s njene strane. Ja u njemu nisam učestvovao - piše Jović u knjizi.

Takođe, otkriva i da mu Milošević nije dao da interveniše kad su iz JUL vređali SPS, a kao jedan od najupečatljivijih primera navodi nastup reditelja Ljubiše Ristića, tadašnjeg formalnog lidera JUL, koji je u udarnom terminu na RTS rekao da je „SPS podeljen na dva dela - pola je za JUL, a pola je za rat“.

Jović posebno ističe i to da su članovi JUL bili - dokazani lopovi.

- Na funkcije je dovela (Mira Marković) sve ovejane lopove, preko kojih je ne samo svoju porodicu uvukla u kriminal nego je obrukala i Miloševića - piše Jović, dok na drugom mestu u knjizi ističe:

- Uvek je sve moralo da bude kako Mira kaže, inače bi svako ko se suprotstavi leteo sa položaja. Postala je najomraženija žena u Srbiji. Kasniji događaji su pokazali da je bilo i više od toga. Ko se usudio da joj ugrozi vlast, ugrozio je svoj život.

