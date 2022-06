U ZGRADI NA NOVOM BEOGRADU OD 40 SPRATOVA KVADRAT KOŠTA I PREKO 5.000€, A STANARI ČEKAJU LIFT SAT VREMENA: Ovo im nije jedina MUKA

Stanari zgrade koji su se među prvima uselili u luksuzni stambeno-poslovni kompleks Vest 65 tauer na Novom Beogradu žale se da u staklenoj kuli od 40 spratova i 155 metara visine do svojih stanova ili iz njih do prizemlja ne mogu da stignu lako jer lift čekaju i do sat vremena!

Svedoče da mnogo toga još ne odgovara luksuzu za koji su plaćali i preko 5.000 evra po kvadratnom metru, pa tako ističu da klimatizacija ne radi kao i da uopšte nema mobilnog signala na pojedinim spratovima u ovom oblakoderu!

Zgrada staklenom fasadom, otvorenim pogledom ka Avalskom tornju i, s druge strane, Fruškoj gori, s panoramom Beograda na 360 stepeni, privlači kupce koji mogu da izdvoje novac u tom stambenom kompleksu.

Stanovi su razvrstani na garsonjere od 38 kvadrata pa naviše, trosobne od 94 kvadrata pa naviše, do penthausa na samom vrhu od 202 pa do čak 410 metara kvadratnih.

Cena najjeftinijeg stana, odnosno garsonjere, veća je od 200.000 evra, dok oni najskuplji koštaju preko dva miliona evra. Oblakoder poseduje i tržni centar, teretanu, frizerski salon, tursko kupatilo i bazen dužine 20 metara sa temperaturom vode 30 stepeni.

Iako bi sve pogodnosti koje se navode na sajtu Vest 65 tauera trebalo da budućim stanarima obezbede udobnost, bezbednost, komfor i luksuz, sudeći po iskustvima prvih stanara, to nije tako.

Redakciji Kurira su se javili oni koji su već osetili da nije baš sve onako kao što je u reklami za Vest 65 tauer i da su zapravo dali veliki novac za nešto što ne funkcioniše u potpunosti. Kažu da zgrada, iako je dobila upotrebnu dozvolu, još uvek nije "uslovna za život".

- Iako je 13. maja ove godine zgrada Vest 65 dobila upotrebnu dozvolu i već je preko 20 porodica useljeno u nju, sadašnji stanari, ali i kupci stanova suočavaju se sa problemima koje nisu mogli ni da očekuju, a ni da sanjaju kada su kupovali stan u ovoj drugoj najvišoj zgradi u Beogradu - kaže jedan od stanara, koji je želeo da ostane anoniman:

- Bez obzira na to što je zgrada već puštena, a prvi stanari useljeni, mi se nekad borimo da stignemo do svojih stanova, a pogotovo do onih na višim spratovima. Na lift se neretko čeka i do sat vremena, bilo da želite da se popnete ili spustite.

Vest 65 tauer 155 metara visoka zgrada

40 spratova

294 stana površine od 38 pa do 410 metara kvadratnih

94 kvadrata imaju trosobni stanovi

penthausi su kvadrature od 202 pa do 410 metara kvadratnih

Besni stanari tvrde i da zgrada još uvek nije uslovna za život.

Menadžment Vesta 65 Pomerili smo granice Menadžment Vesta 65 izbegao je direktne odgovore na pitanja koja im je Kurir uputio, a tiču se žalbi prvih stanara da ne funkcioniše sve ni približno onako kao što bi trebalo u objektu koji se reklamira kao luksuzni: - Kvalitet, bezbednost i udobnost stanovanja su sinonim za ceo stambeni kompleks Vest 65. Vest 65 tauer je zahvaljujući svom kvalitetu izgradnje, načinu sagledavanja potreba stanara i komforu koji pruža s punim pravom postao lendmark Beograda i lokacija na kojoj se traži stan više. Kao investitor smo ponosni jer smo uspeli da pomerimo granice u celom regionu, što svako ko uđe u Tauer može da vidi još na prvom koraku.

- Stepenište nije završeno, spratovi sa zajedničkim prostorijama su još uvek u betonu, klimatizacija ne radi! Takođe, na pojedinim spratovima nema mobilnog signala, a stanari ne mogu neometano da koriste ni svoja parking-mesta - kaže drugi stanar, koji je veoma razočaran.

