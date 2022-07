Kirija za stan od 25 kvadrata 300 EVRA, KUĆNI LJUBIMCI MOGU, A DECA NIKAKO: Zbog ove objave BUKTI RAT na mrežama!

Cene zakupa stanova u Srbiji divljaju zbog dolaska Rusa, Ukrajinaca i drugih stranaca, a stigla je i sezona kada studenti, a posebno brucoši, kreću u potragu za stanovima kako bi ih na vreme rezervisali i u njih se uselili od jeseni.

Samim tim i mnoge porodice koje su potrazi za stanovima imaju probleme ne samo zbog cene najma, već i zbog uslova stanodavaca.

O tome koliko su zapravo velike muke podstanara u velikim gradovima, pa i Beogradu svedoči i objava jednog zabrinutog roditelja u jendoj grupi za iznajmljivanje stanova na Fejsbuku koji ne može da iznajmi stan samo zato što ima i decu.

- Danas zovem gospođu za stan. Kažem da radim u državnoj firmi. Ona sve super, odlično piše da mogu kućni ljubimci. Ja kažem da bi živeo par sa detetom. Odgovor je bio: "Neee, ne mogu deca".

E, svim takvim želim samo jedno da kažem: "Sram vas bilo!". A onda uslov na sledeću stranu ako ima troje ljudi onda doplata obavezna. O kakvim vi doplatama pišete, je li vi izdajete stanove ili sobe, je li se može koristiti kupatilo, smem li izaći na terasu. Je li vam korona popila mozgove? Izdajete 25 ili 30 kvadrata za 250, 300 evra.

Ne zanima me lokacija, da li ima šoping centar, market, dva vrtića i 11 pogleda na livadu. Zanima nas normalan skroman, čist stan da prespavamo i ništa više. Pojedine treba da bude sramota. Kakvo Žarkovo, Cerak, Kaluđerice garsonjere od 250 evra - napisao je besni podstanar.

foto: Printskrin/Facebook

Lavina kometara je usledila ispod objave kako besnih stanara, tako i stanodavaca koji su se umešali u polemiku.

foto: Shutterstock

- Sramota je šta pojedini stanodavci rade. Vrednuju pse više od dece, a plate im ne dostižu do kirije koju uzimaju - piše u jednom komentaru:

- Ljudi nisu svesni da odrasli mogu mnogo više da im upropaste stan nego deca, ali dobro...

- Meni je danas došlo da toj gospođi svašta kažem. A onda sam shvatio da su to ljudi bez obraza, duše... Šta bih ja njoj rekao što bi nju uvredilo kad to decu ne voli. Ne možeš da nađeš stančić do 250 evra već sve garsonjere i njihovi uslovi - odgovorio je u jednom komentaru autor posta.

Većina podstanara je bila saglasna da su se stanodavci "izbezobrazili" u poslednje vreme.

- U Lazarevcu su kirije od 200 do 300 evra plus traže depozite jedno šest meseci unapred. Pritom kad im kažem da imam troje dece krenu da govore pa to nije za vas, pa dupleks nije za decu, poslednji sprat nije za vas. Onda se zapitam da li su normalni i onda shvatim da su ljudi toliko skrenuli za dve godine koliko je bila korona da je to strašno i žalosno - napisala je jedna članica grupe.

- Zašto bi se za svoje novce pravdao ko će da živi - dodao je drugi.

1 / 4 Foto: Printskrin/Facebook

- Što se tiče autora posta - birajte lokaciju u odnosu na budžet. Cene su takve kakve su, a biće sve više u budućnosti i zbog inflacije i zbog Rusa, a to važi i za iznajmljivanje i za kupovinu. Ako su vam stanovi u Beogradu skupi - idite negde drugde, ima mnogo jeftinih po manjim gradovima - navodi se u jednom od komentara.

Kurir.rs

Bonus video:

01:42 STUDENTI U POTRAZI ZA STANOVIMA, KIRIJE PREVISOKE, A OBJEKATA NEDOVOLJNO