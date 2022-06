U TORNJU WEST 65, PLAFONI SE KRUNE, KLIMA CURI, STAKLA PUCAJU! Bazeni i spa postoje samo na PAPIRU, ali ni to nije SVE! (FOTO)

Nakon pisanja Kurira o problemima stanara koji su se među prvima uselili u luksuzni stambeno-poslovni kompleks Vest 65 tauer na Novom Beogradu, našoj redakciji su se javili novi, koji ne skrivaju svoje razočarenje jer su neki od njih dali i više od 5.000 evra za kvadratni metar, a susreli su se s teškim fušerajem.

foto: Shutterstock

U staklenom oblakoderu visine 155 metara, koji ima čak 40 spratova, zapravo mnogo toga ne funkcioniše. U prethodnom tekstu smo pisali da su nam se stanari požalili da moraju da čekaju na lift do svojih stanova ili iz njih do prizemlja i do sat vremena!

Rekli su nam da na pojedinim spratovima uopšte nema mobilnog signala, da, iako je 13. maja ove godine zgrada dobila upotrebnu dozvolu, oni nemaju pristup garaži, kao ni bazenu ni spa-centru, čije je korišćenje uključeno u cenu, jer oni postoje samo na papiru, ali ne i u stvarnosti.

Oni koji su se sada javili ističu da na poslednjim spratovima već pucaju stakla, a da je unutrašnjost zgrade daleko od onoga što im je obećano i za šta su dali novac.

- Kvalitet završnih radova je katastrofalan. Plafonske revizije se krune, zidovi su očajno omalterisani, neravni, parketi su oštećeni, a klima-sistemi cure - požalio se Kuriru jedan od stanara, dok drugi, koji se javio našoj redakciji, kaže da su u startu bili zakinuti jer je "sama zgrada kasnila godinu dana i više otkad su kupcima prodati stanovi i kada je obećan završetak":

- Ono što nas iz dana u dan dodatno razbesni je da ne možemo neometano da koristimo svoja skupo plaćena parking-mesta. Prilaz njima je bio nemoguć. Ali nakon Kurirovog prvog teksta, primetno je da su počeli da raščišćavaju šut i da koliko-toliko stvari dovode u red. Daleko je to od onog kako bi zaista trebalo da izgleda, ali bar su se malo pokrenuli.

Oni su nam dostavili i fotografije pojedinih delova zgrade, kojima dokazuju da još ni blizu nije završetak spa-centra i bazena od 20 metara s temperaturom vode od 30 stepeni za stanare. Tamo su sada, umesto kupača, razbacani građevinski materijal, kofe i prašina.

Ovde bi trebao da bude bazen foto: Privatna Arhiva

Oblakoder bi trebalo da ima i tržni centar, teretanu, frizerski salon, tursko kupatilo...

Tu bi trebalo da se nalazi spa-centar foto: Privatna Arhiva

Menadžment Vesta 65, kada smo objavljivali prvi tekst, izbegao je direktne odgovore na naša pitanja, rekavši da su "kvalitet, bezbednost i udobnost stanovanja sinonim za ceo stambeni kompleks Vest 65":

Posle pisanja Kurira Menadžment počeo da čisti pojedine prostorije garaža pre pisanja Kurira foto: Kurir Nakon našeg prvog teksta o nemaru investitora, menadžment Vest 65 tauera je naredio radnicima da počnu sređivanje pojedinih prostorija koje su, umesto svoje prave namene, služile za skladištenje šuta i građevinskog materijala. garaža nakon pisanja Kurira foto: Privatna Arhiva Tako je juče očišćen glavni ulaz u garažu, što su nam stanari dokumentovali fotografijama, kao i jedan deo garaže.

- Kao investitor smo ponosni jer smo uspeli da pomerimo granice u celom regionu, što svako ko uđe u Tauer može da vidi još na prvom koraku. Ponovo smo im poslali pitanja nakon novih pritužbi stanara, ali do zaključenja broja nismo dobili odgovore.

Kurir.rs

Bonus video:

08:19 STANOVI BUDUĆNOSTI! OBJEKAT OD 15 m2 U SRCU BEOGRADA KOŠTA ČAK 60.000 EVRA! Očekuje se pomama za stančićima, OVO JE RAZLOG