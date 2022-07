PIKAVAC JE DOVOLJAN DA NAPRAVI POŽAR! Spasojević za Kurir TV upozorava: Ukoliko uhvatimo građane na delu STROGO ĆE BITI KAŽNJENI

Tokom proteklog vikenda u Srbiji je izbilo više od 400 požara na otvorenom, a na njihovom gašenju bilo je angažovano preko 1.100 vatrogasaca.

Spasojević je naveo koji je najčešći primer požara protekle nedelje.

- Najčešći primeri su kada neko na svom prostoru njivi, bašti ili voćnjaku proba da spali manju količinu biljnih ostataka. On ne shvata da se u ovom periodu to vrlo lako prenosi na sledeću njivu ili ako je u blizini šuma to se dodatno iskomplikuje. Samim tim i gašenje - rekao je Spasojević.

foto: Kurir Televizija

U Sakaru kod Malog Zvornika gorelo je oko 20 hektara šume. Situacija je trenutno pod kontrolom i kuće nisu ugrožene, rekao je predsednik opštine Zoran Jevtić..

Istakao je da je i bacanje pikavca iz auta dovoljno da prouzrokuje veliki požar koji može ugroziti saobraćaj i dodaje da je to strogo kažnjivo.

- U ovom periodu kada su visoke temperature i kada vegetacija počne da se suši bilo koja iskra može dovesti do širenja požara. Čak i taj opušak izbačen iz automobila pored neke saobraćajnice može izazvati požar u samoj saobraćajnici. Ako se smer vetra okrene ta zadimljenost može izazvati i udes. Ukoliko uhvatimo građane na delu, piše se momentalno prekršajni nalog - rekao je Spasojević.

