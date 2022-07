MIRIS PALJEVINE I CRNI DIM U VOZILU? Vatrogasac za Kurir TV otkrio: Evo kako da sebi i svojim bližnjima SPASITE ŽIVOT (VIDEO)

Visoke temperature napolju vrlo često umeju da izazovu eksploziju u automobilu ili autobusu.

- Najčešće ne dolazi uvek prvo do tog crnog dima ili eksplozije. Uvek se pre toga pojavi miris paljevine ili slabi dim. Naša preporuka je da čim osetimo taj miris ili vidimo crni dim da se to vozilo odmah zaustavi i da svi putnici sigurno izađu iz vozila. Čim se napusti vozilo bezbedno, savet je da se imate u putničkim automobilima imate aparat za gašenje požara kako bi ugasili taj požar. Autobusi bi to trebali već da imaju. Kada ljudi krenu na letovanje oni taj aparat za gašenje požara zbog manjka mesta, stave kod rezernog točka. Naš savet je da ga držite ili u kabini ili na vrhu stvari - rekao je vatrogasac za jutarnji program Kurir televizije.

Miković se dotakao situacije i kada je u pitanju veća vrsta požara, ali i slučaja kada se on nalazi ispod haube vozila.

- Ako je u pitanju neki veći plamen treba obavezno pozvati 193 i sačekati vatrogasce. Ukoliko je taj plamen ispod haube, nju ne treba otvarati već i u tom slučaju sačekati vatrogasce - istakao je vatrogasac.

