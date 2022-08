KONTROVERZNI NOVINAR IŠAO U ŠILEROVU NA DRUŽENJE: Zbog jednog pitanja se plašio za svoj život, a dobio i naređenje za CECU!

Novinar Gradiša Katić jedan je od retkih ljudi koji je otvoreno priznao da je odlazio u Šilerovu, i da se tamo družio sa Zemuncima. On je u ispovesti pred kamerema otkrio šta je radio sa Dušanom Spasojevićem, koga je od političara video u Šilerovoj i da li je od njega dobijao novac.

"Dušan Spasojević je bio policijski agent. Imao je policijsku značku. Zaustavi ga policija, on pokaže policijsku legitimaciju a ispod sedišta automati i pištolji u torbicama. Spasojevića je zanimalo, što se tiče novina koje sam uređivao, da se ne napada Ceca jer je ona srpska majka, njegova najbolja drugarica i veliki laf. Desilo se jednom da smo objavili nešto što nije odgovaralo Ceci. I Ceca se njemu žalila. Onda mi je on rekao da ne objavljujemo takve stvari."

- Pa nemoj, molio sam te samo jednu stvar. Nemoj da objavljuješ.

- Izvini, promaklo je. Neće se više ponoviti.

Bivši urednik "Identiteta", koji je u jednom trenutku kupio Spasojević, a koji je kasnije i zabranjen, rekao je da on od Spasojevića nije uzimao novac.

"Dušan Spasojević mi je 5-6 puta platio taksi kad dođem tamo da mi on da neku informaciju. Ali pare nije davao meni nego taksisti. Jednom sam bio na skijanje na Kopaonik o njegovom trošku. Osim toga nikad jedan dinar niti sam tražio niti sam dobio od njega. A znam ljude koji su uzimali hiljade i hiljade maraka. Srpski ministar je u to vreme koštao od 5 do 50 hiljada maraka. Neverovatna je stvar da su se tada svi takmičili ko će kod njega doći u Šilerovu da se upoznaju. Svi su znali da je on široke ruke bio."

foto: Printscreen

- Ko je od političara dolazio u Šilerovu, ko se kupao u bazenu, ko je pio viski?

- Da mene ne bi likvidirali idemo na sledeće pitanje. Ja ne smem ni sebi da kažem ko su ti ministri koji su dolazili tamo.

Kaže kako je opšte poznato da je dolazio Čeda Jovanović.

"Video sam ga tamo. Čak sam pričao jednom telefonom sa Spasojevićem pa mi Dušan dao Čedu da pričam sa njim. Bilo je to nesposredno posle 5. oktobra. Čeda je bio čovek za vezu Zemunskog klana. Oni su srušili Miloševića i doveli Zorana Đinđića na vlast. E kako je ta vlast odmicala Đinđić je pokušao da ih stavi u normalne tokove, da pare koje su uzeli od droge da finansiraju neke legalne tokove. I na njihovu, i na Đinđićevu i na moju žalost on nije uspeo da ih uvede u legalne tokove", rekao je Katić u emisiji Goli život.

Istakao je da je odlazio 2-3 puta mesečno u Šilerovu.

foto: Privatna Arhiva

"Igrao sam vaterpolo sa njima, igrao tenis. Jeo sa njima. Doduše nikad nismo išli po kafanama. Možda dva puta. Uglavnom smo jeli kod njega kući, njegova žena spremala. Ja nisam znao 90 posto stvari koje su oni radili. Ja sam znao ono što treba da znam i to sam objavljivao u novinama", rekao je Katić i dodao:

"Spasojević je postao megaloman u poslednje vreme pa je stalno govorio - ja sam najjači, pobiću sve, ubiću Đinđića, ubiću Čedu. Dovodio sam nekog poslanika iz DS Miletu Petkovića oko prodaje tih nekih kamenoloma i ribnjaka. Spasojević je rekao jednom prilikom - ovaj Mile mnogo dobar čovek ali je u pogrešnoj stranci, on ne zna da mu je predsednik mrtav. Nisam nikad mogao ni da pomislim da će tako nešto uraditi."

Na kraju je potvrdio da su mu Zemunci kupili belu tehniku za useljenje, da je Legija je beskrajno duhovit i zanimljiv čovek i da su Zemunci svojevremeno poklonili Vojislavu Šešelju pare za predsedničku kampanju i jedan pištolj.

Kurir.rs/Mondo