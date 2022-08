NEVREME MOGUĆE I DANAS: Za vikend sledi osetan PAD TEMPERATURE širom zemlje

Meteorolozi RHMZ-a najavili su da će danas u severnim, zapadnim i centralnim predelima Srbije biti pretežno sunčano, a u ostalim krajevima promenljivo oblačno vreme.

Ujutru se na istoku uz nisku oblačnost očekuje ponegde slaba kiša, a tokom dana kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak sa grmljavinom očekuje se ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije.

Duvaće slab i umeren severni vetar.

Jutarnja temperatura kretaće se od 13 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 27 do 29 stepeni. U Beogradu će biti pretežno sunčano uz slab do umeren severni vetar. Jutarnja temperatura biće oko 17, a najviša dnevna oko 29 stepeni.

Za vikend će u celoj Srbiji biti umereno do potpuno oblačno i svežije vreme povremeno sa kišom i pljuskovima. Temperatura će iznositi od 22 do 28 stepeni.

