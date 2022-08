VRUĆINE SE VRAĆAJU, VRELI DANI PRED NAMA! RHMZ upozorava na visoke temperature: Poznato kada stiže novo osveženje

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od 14 do 22, a najviša od 32 do 35 stepeni. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni.

U Beogradu će takodje biti sunčano i toplo. Najniža temperatura oko 22, najviša oko 34 stepena Celzijusa, a vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni.

foto: Printscreen/RHMZ

Osobama sa srčanim i disajnim tegobama se savetuje izvesna opreznost, a bolovi u mišićima, pospanost i glavobolјa su mogući kod meteoropata.

Upozorenje na visoke temperature

"Do petka na području Srbije veoma toplo. Maksimalna temperatura danas od 32 do 35, sutra od 34 do 37, a u petak na jugu i istoku Srbije lokalno i do 39 stepeni.

foto: Printscreen/RHMZ

Na području Beograda najviša temperatura danas oko 34, sutra najtoplije oko 37, a u petak do 35 stepeni", upozorava RHMZ.

Upaljen meteo alarm

U Srbiji su danas na snazi žuti i narandžasti meteo alarm zbog esktremno visoke temperature. Narandžasti alarm upaljen je za predeo Banata, Bačke, Srema, Pomoravlja i istočne Srbije, dok je u ostalim delovima naše zemlje na snazi žuto upozorenje.

foto: Printscreen/RHMZ

Kada je na snazi narandžasto upozorenje to znači da je vreme opasno.

"Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe", upozoravaju iz RHMZ-a.

Sa druge strane žuti meteo alarm znači da vreme može biti potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", navode iz RHMZ-a.

Vreme narednih dana

U četvrtak sunčano i još veća vrućina, uz temperaturu malo iznad 35°C, a ponegde blizu 40°C. Vetar slab severozapadni, a krajem dana južni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 15°C do 23°C, a maksimalna od 35°C do 39°C. Uveče suvo i toplo. U petak popodne osveženje sa lokalnim pljuskovima stiže prvo na sever i zapad Srbije, dok će na jugu Srbije biti vruće, oko 40°C. U subotu svuda svežije i prijatnije vreme sa povremenim lokalnim pljuskovima. U nedelju i ponedeljak sunčani periodi i takođe prijatna temperatura, malo ispod 30°C.

(Kurir.rs)