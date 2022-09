SRBI U STRAHU OD RESTRIKCIJA POČELI DA SE OBEZBEĐUJU ZA ZIMU: Formirali liste čekanja za agregate!

Katastrofalne najave iz sveta da neće biti dovoljno gasa, struje, da će biti restrikcija, iako će zahvaljujući tome što smo mislili na vreme to sve nas zaobići, ipak su pogrejale strah iz ratnih dana i kod naših građana.

Mada je Srbija obezbedila istorijske količine gasa, a osim poreporuka o štednji nema ni reči o isključenjima struje, što već praktikuju mnoge evropske zemlje, građani masovno kupuju agregate ne bi li se obezbedili.

Prodaja je, kažu prodavci, skočila 200 odsto, a prave se čak i liste čekanja.

- Mi imamo norveške radijatore i grejemo se na struju. Imam troje sitne dece kod kuće, od kojih je najmlađe beba. Sve ovo što slušam me stvarno plaši iako kod nas kažu da neće biti kao u Evropi. Rat je to, ko zna šta će biti, ne mogu ja sa malom decom da razmišljam da li će na zimu biti struje ili neće. Naručio sam agregat i javiće mi kad stigne - kaže Beograđanin Jovan Simić.

Kineski jeftiniji

Kupuju i građani i ugostitelji, vlasnici malih firmi, zdravstvene ustanove su raspisale tendere. Vlasnik radnje zu Krnjači koja se bavi prodajom agregata Marko Milenković kaže da je pomama počela poslednjih mesec dana i da mu je prodaja duplirana.

- Veliko je interesovanje, ljudi su očigledno u nekom strahu, da li zbog ranijih iskustava kada je bilo ratova. Ali nije tako samo kod nas, nestašica je, naruiči se pa se čeka da se uveze. I proizvodnja je usporena - priča nam sagovornik.

Izbor je šarenolik i za svačiji džep jer ima i novih i polovnih.

- Ima onih jeftinijih kineskih od dva do pet kilovata za domaćinstva, kreću se već od 70 do 300 evra. Oni kvalitetniji su od 500 do 1.000 evra. Mnogi već imaju agregate u podrumima, pa zovu i interesuju se za servis pošto i to radimo - navodi Milenković.

Dobra stara drva

Oni koji imaju odžake ove godine su se odlučili da se ogreju na dobra stara drva iako je cena tog ogreva značajno porasla, ali ga makar ima.

Odžačari, zanat koji pratično izumire, poslednjih dana imaju pune ruke posla. Đuro Bajčev, jedan od retkih koji se bavi ovim poslom, kaže da je na zadatku od jutra do sutra.

- Odžak je veoma važno očistiti na vreme, ali tokom leta skoro niko ne zove. Svi se sete kad malo zahladi i kad treba već da se počne sa loženjem.Tada sam na terenu i preko deset sati dnevno - kaže Đuro.

Poskupljenje na globanom nivou uticalo je i da on nakon mnogo godina podigne cene usluga, pa umesto dosadašnjih 1.000-1.500 dinara za čišćenje odžaka naplaćuje hiljadu dinara više.

Kako ističu na stovarištima, ogrevno drvo poskupelo je skoro 25 odsto u poslednih mesec dana, ali, i pored toga, vlada nestašica, pa se na isporuku čeka oko mesec dana.

