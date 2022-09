DISKRIMINACIJA U NIŠU! Taksista odbio da vozi Romkinju s detetom i poručio joj OVO! Ona ostala bez teksta

Već nekoliko puta u Nišu doživljavam diskriminaciju od strane niškog "Bros taksija", čiji pojedini vozači pripadnike romske nacionalnosti izbacuju iz taksi vozila i ne žele da voze do romskog naselja. Mene i moju osmogodišnju devojčicu je jedan taksista u petak odbio da odveze kući i izbacio nas je iz auta kao da smo prljave i da smrdimo, priča za Kurir Sandra Asanović (30).

- Sa detetom sam stajala kod glavne železničke stanice, gde je ćerku zaboleo stomak pa smo morale hitno kući. Taksi nam je, mislile smo, najbrži kako ne bismo čekale prevoz. Jedno slobodno vozilo je bilo parkirano tu i nas dve ulazimo u auto. U rukama nosim nekoliko teških kesa. Vozač sedi napred, nas dve ulazimo pozadi i kažemo da idemo do Bosanske ulice, to jest do romskog naselja. Samo što sam to izustila, sasekao me rečenicom da ne vozi u tom pravcu i da ne želi da vozi Rome - tvrdi Asanovićeva:

- Zbog te njegove rečenice sam ostala bez teksta. S obzirom na to da su mi ruke bile zauzete, da sam bila s detetom, nisam htela da se svađam i pravim haos, nego smo bez reči izašle iz auta.

Ona ističe i da nije prvi put da od istih taksista doživljava ovakvo poniženje nasred ulice.

- Nedavno je taksista mene samu izbacio iz automobila kao da sam smrdljiva i prljava. Moj otac je radio kao taksista i znam da postoje ljudi koji ne plaćaju vožnju, koji se odvezu i na kraju samo izađu iz auta i pobegnu, ali ja sam majka koja s detetom želi samo da se preveze sa jednog mesta na drugo i da plati. Nismo zaslužile da nas neko izbaci iz kola samo zato što smo romske nacionalnosti. Ukoliko taksisti ne žele da voze Rome, neka stave obaveštenje na sajt ili neki natpis na automobil, a ne da nas ovako ponižavaju i diskriminišu. Sramota je šta se ovo radi u Nišu. Neki taksisti kada vide Rome, upale auto, daju gas i zbrišu.

Takođe navodi da se dosta Roma, pa i Srba koji žive u tom niškom naselju žali da taksi ne želi da ih vozi do kuće ili da dođe na kućnu adresu kako bi ih odvezao do grada:

U lektiri za treći razred Romsko dete nazvano Cigančetom Podsetimo, nedavno je u lektiri "Narodne umotvorine lake za đake trećake" u izdanju kuće "Klet" objavljena pitalica: "Pitalo Ciganče majku: Koji je dan najdulji u godini? Oni kad se čeka večera bez ručka." Nakon što je pokret Opre Roma Srbija reagovao na ovu pitalicu kao diskriminatorsku prema romskoj manjini, izdavač lektire odlučio je da narodnu pitalicu izbaci iz zbirke i zameni je novim umotvorinama.

- Šta bi bilo da taksi pozove neko ko je bolestan, da mu je loše i da hitno mora u bolnicu, nijedan taksista neće da ga odveze. Jednom se mojoj sestri slošilo u toku noći i nijedan taksista nije želeo da dođe da je odveze do lekara. Kurir je juče pozvao "Bros taksi" i uputio pitanja na mejl dostupan na njihovom sajtu. Odgovore u pisanom obliku nismo dobili, dok su u telefonskom razgovoru negirali navode naše sagovornice.

Brankica Janković Sramno, tužno, nedopustivo foto: Printscreen Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, oštro je osudila ovaj navodni postupak taksiste: - To je jadno, tužno, nedopustivo i zakonom zabranjeno. Imali smo takvih nekoliko slučajeva u Nišu i u nekima je utvrđeno da su postupci diskriminišući. Sve građane treba tretirati jednako, niko nema prava da vam uskrati nijednu vrstu usluge, a pogotovo ne prevoza samo zbog nacionalne pripadnosti, drugačije boje kože ili invaliditeta. Kad su Romi u pitanju, to nije neuobičajena praksa i osuđujem postupak taksiste ukoliko su navodi tačni u ukoliko se dokaže da je zaista bilo tako. To ne samo da je za svaku vrstu osude nego se i ražalostim kad čujem takve primere. S druge strane, dobro je naglasiti da ima dosta svetlih primera.

- Uopšte nije bilo tako kako je ona ispričala. Ušla je u auto, rekla gde ide, ali joj je taksista rekao da je zauzet i da ne može da vozi - kratko nam je kazala žena koja se predstavila kao supervizor u "Bros taksiju", a onda dodala da ona nije zadužena da daje izjave i da će nam se javiti neko ko će govoriti u ime njihovog udruženja. Do zaključenja broja niko nas nije pozvao, a kad smo mi zvali, broj je bio zauzet sve vreme.

