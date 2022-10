MALIŠANE S 5 GODNA VODE NA BLAJHANJE I ŠATIRANJE, NE MARE ŠTO ĆE DA OĆELAVE! Evo kada je bezbedno farbati kosu deci i kojim bojama

Mame u Srbiji, prateći svetske trendove, rešile su da svojoj deci farbaju kosu da bi na društvenim mrežama bila simpatičnija! Naravno, sa simpatijama ide i više lajkova, a samim tim i veća popularnost za roditelje. Doktori kažu: To je opasno!

I frizeri i lekari upozoravaju da je blajhanje kose tako male dece opasno.

Naime, ova tema dospela je u žižu javnosti kada je Demi Luci, koja sebe naziva „najkul mamom“, na društvenoj mreži Tiktok objavila snimke u kojima pokazuje svoju petogodišnju ćerku kod frizera, i to tokom blajhanja.

Za neupućene, blajhanje podrazumeva izbeljivanje kose uz pomoć hidrogena i blanša, supstanci koje mogu lako da dovedu do opekotina, alergija i drugih reakcija na koži.

Mama Demi Htela je da bude princeza i to je ok Mama Demi je onima koji nisu podržali nju i njenu ćerku odgovorila krajnje detinjasto: - Ona je, kao i svaka devojčica opčinjena jednorozima i barbikama koje imaju roze i plavu kosu, te je želela da izgleda poput njih. Kupile smo privremeni roze šampon, ali ona nije bila zadovoljna. Odlučila sam da je odvedem kod profesionalca i da sve bude u redu. Uostalom, ona je moje dete i uvek ću odgovarati na njene želje - rekla je Demi. "Trebalo bi da joj objasniš da je lepa takva kakva jeste. Isto je meni uradila majka kada sam imala šest godina, pa mi je posle trebalo 18 godina da ponovo zavolim sebe i svoju prirodnu kosu“, napisala je jedna devojka.

Treba naglasiti i da se to može desiti ne samo greškom frizera, već i kod onih kod kojih ranije nisu pokazivali osetljivost.

Frizerka Milica Jović kaže da nije često, ali da i u Srbiji ima roditelja koji dovode i tako malu decu na farbanje.

Dečak hteo šatiranje

- Pre neki dan je mama dovela dečaka koji je hteo šatiranje, da bi ličio na nekog sportistu, ali smo došli do toga da ipak nije za njega jer je čuo da mora dugo da sedi sa kapom u salonu - rekla je ona za Alo!

Ljiljana Bajčetić ima dugogodišnje i bogato iskustvo, iz kog zna da želja za farbanjem dolazi kod svakog deteta kad-tad.

- Uglavnom su to starija deca, sedmi ili osmi razred. Posavetujem ih da je možda bolje da sačekaju sa farbanjem, a ako baš to žele, predložim nešto mirnije, neprimetnije. Kada bi došlo dete od pet godina sa tom idejom, ja bih odbila. Mislim da roditelj mora u to vreme da odlučuje po savesti i zdravom razumu, a ne po idejama deteta - kaže Ljiljana i dodaje:

- Imamo sprejeve u boji, pa ako dete želi neku interesantnu frizuru, to može da se odradi da bude bezbedno i da se skine pri prvom pranju.

Prema rečima dr Olge Osipov, dermatovenerologa, bilo koja farba, a pogotovo ona trajna, može ozbiljno da ošteti kožu i kosu deteta i da stvori trajne alergije, koje ostaju do kraja života!

Opekorine od farbe

- Dečja koža i kosa su tanje nego kod odraslih i samim tim i osetljivije, posebno koža glave, tako da se lako ošteti. Kosa je finija i sve što ulazi u dlaku je opasno po nju. Čak ni one farbe koje se odmah ispiraju nisu preporučljive za decu ispod osme godine. Kada su u pitanju one privremene, među koje spada na premer kana, takođe mogu da izazovu burne reakcije poput opekotina - kaže doktorka, i upozorava:

- Kod trajnih farbi su i sva neželjena dejstva mnogo izraženija, posebno jer u njihov sastav ulaze hemikalije koje su opasne i za odrasle. Oštećuju folikul dlake, a onda izazivaju i različite stepene iritacije kože, tako da se one nikako ne bi smele primenjivati kod dece mlađe od 16 godina - zaključila je dr Osipov.

