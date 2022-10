TOALET PAPIR NA PIJACI KOŠTA 300 DINARA, VELIKA KUPKA 350, A I DEZODORANSI SU UPOLA JEFTINIJI NEGO U RADNJI! To nije sve! (FOTO)

Na pijaci 300, u malom dućanu 330, u marketima čak 620 dinara - u pitanju je cena za dezodorans istog proizvođača. Ovo je samo jedan od primera koji dokazuju da su cene sredstava za higijenu i domaćinstvo zaista šarenolike, i da je moguće uštedeti samo ako se o trošenju para vodi računa.

Da je ovo tačno, primetili smo na jednoj pijaci na opštini Palilula u Beogradu. Vidi se tamo i ogromna razlika u ceni toalet-papira - dok od jednog proizvođača u marketima 10 rolni košta čak 1.179 dinara, na pijaci je takođe troslojni, doduše manje poznatijeg proizvođača, samo 300 dinara!

A to nije sve... Čvrsti sapun poznatog proizvođača u drogerijama je 140 dinara, na pijaci istovetni sapun samo 80. I velika kupka, ekonomično pakovanje od 750 mililitara, svima dobro poznatog brenda košta na pijaci 350 dinara, a u drogerijama je redovna cena 755 dinara.

*Cene su izražene u dinarima foto: Kurir

Hvataju se na pijaci uglavnom stariji za maramice. Pitao bi se neko zašto, a onda čujete cenu. Pakovanje od 10 paklica košta 80 dinara.

A u prodavnicama kad stoje pored kase, maramice su - jedno pakovanje od 25 do 45 dinara. I vlažne maramice su na tezgi samo 100 do 120 dinara. A u parfimerijama idu i do 270 dinara iste takve... Osim toalet-papira, koji visi svuda okolo, najviše mesta na tezgama zauzimaju već pomenuti dezodoransi, koji su ovde vrlo jefini, ali i - omekšivači.

foto: Kurir

Prodavac s kojim smo pričali pokazuje nam jedan, poznate robne marke - pakovanje od dve litre. Kod njega je, kaže, 250 dinara. U radnji je isti od 450 do 500 dinara. - Ko kupuje ovako na tezgama, može baš da uštedi. Mesečno i jednu crvenu, dve. Na nekim stvarima se uštedi 50, 100 dinara, na nekima više. Pa malo li je?! - priča ljubazni prodavac dok mu mušterije samo pristižu. Kaže da od kada je sve poskupelo, ne stiže da predahne od posla.

- Pre korone je ljude bilo sramota da kupuju kupke i slične proizvode na pijacama. Nisu hteli da se blamiraju zbog razlike od 30 ili 50 dinara u ceni. Sada su razlike mnogo veće. Čujem da su dezodoransi i po 600 dinara u parfimerijama, a ja sam mislio da će mi se smanjiti prodaja kad podignem cenu sa 250 na 300 dinara. A oni idu kao alva! I toalet-papir... Ljudi samo dolaze i kupuju. Zalihe držim u kolima, u tezgu ne može da mi stane ono što dnevno mogu da prodam - kaže naš sagovornik.

foto: Kurir

Ne razmišljaju Plaćaju karticom kao da to nisu pare Prodavac za naš list kaže da je mnogima zamerka to što ne mogu na pijaci da plate karticom. - Sreo sam pre neki dan komšiju, kupio veliku kupku. Pitam koliko je platio, kaže 550 dinara na sniženju. Pitam ga što ne reče da mu donesem, kod mene je 350. A on kaže - nema veze, plaćam karticom. Kao da misle da kartica nisu pare! Pa ako se uštedi 200 dinara, to danas uopšte nije malo!

Roba na pijacama, kažu trgovci, uglavnom se nabavlja od malih uvoznika. Proizvodi su najčešće s mađarskog tržišta, jer su tamo povoljniji. Obilazak ovih prodajnih mesta svakako čuva kućni budžet, ne samo kad su u pitanju sredstva za higijenu već i svi ostali proizvodi.

foto: Kurir

Suzana Trajković

