DOBRO DOŠLI U WOLT MARKETE – PRVE VIRTUELNE SUPERMARKETE U SRBIJI

Novo vreme i okolnosti donose i nove trendove. Usled dinamičnog načina života i pandemije, trend onlajn kupovine je drastično porastao poslednjih godina. Ipak, kompanija Wolt kao inovator u sferi onlajn poručivanja, dostave i kupovine, ovaj put je otišla korak dalje – u junu ove godine, otvorila je svoje prvi virutalni supermarket – Wolt Market. Korisnici putem Wolt aplikacije, od skoro mogu da poruče pažljivo odabran, širok asortiman proizvoda za nedeljnu kupovinu, koji će im biti dostavljen u roku od samo 30 minuta.

Ako se pitate koje su prednosti ‘dark store’ koncepta za dostavu namirnica u odnosu na redovnu onlajn kupovinu iz već poznatih marketa, pogledajte koja su to 4 razloga zbog kojih ćete izabrati baš Wolt Market.

LOKALNO ORIJENTISAN

Pored pažljivo odabranog asortimana od preko 3 000 proizvoda, ideja je da Wolt Market

odgovori na lokalne potrebe kupaca, onih iz komšiluka. Prilagođavajući se potrebama potrošača, budući korisnici će u Wolt Marketu moći da kupe sve proizvode koji zadovoljavaju njihove nedeljne potrebe, od svežeg voća i povrća, mesa, delikatesa, hrane za specijalne režime ishrane (gluten free, vegan, proteinski proizvodi i slično).

Ovo je moguće usled široke mreže Wolt partnera sa kojima grade svoju ‘delivery-only store’ priču. Tu je Coca-Cola sa celim portfoliom, Dijamant sa brendom ‘Planet of Plants‘, Frikom sa smrznutim pecivom i sladoledima, Mlekara Šabac sa potpuno novim „Sirkom“, Nelt sa ‘Jacobs‘ kafom, ‘Poli‘ od Perutnine Ptuj i mnogi drugi. Ipak, pored velikih imena i proizvoda koji su opšte prihvaćeni, dodatna vrednost je povezivanje sa lokalnim zajednicama. Wolt Marketi su usmereni na lokalne proizvođače u želji da im pomognu i omoguće da uspešno plasiranje proizvoda onlajn kupcima.

foto: Promo

BRZINA, BRZINA, BRZINA

Wolt Market je optimizovan za brzu dostavu namirnica i to se vrlo jasno ogleda u iskustvu kupovine njegovih potrošača. Ceo proces kupovine je precizan i lak. U Wolt Markete potrošač ne može fizički da uđe u radnju, već porudžbinu može da izvrši samo putem Wolt aplikacije, što je i osnovna razlika u odnosnu na kupovinu u tradicionalnim marketima, ali i glavna prednost. Wolt Market je dizajniran iz perspektive kupca. Od funkcionalnosti same Wolt aplikacije, izbora proizvoda u asortimanu, preko organizacije prostora i opreme u samom marketu, savršenih in-store i logističkih operacija, do agilne korisničke podrške i broja partnera dostavljača na terenu... Sve i svi su orijentisani samo na jednu stvar - da u svakom trenutku, porudžbinu dostavljaju kupcu na kućni prag u najkraćem mogućem roku.

POPUSTI I AKCIJE

Ono što je posebno važno naglasiti jeste da vas ovde neće zaobići dobre akcije i popusti. Pored toga, potrošačima se nudi veliki broj proizvoda na nedeljnim i mesečnim sniženjima, kao i druge atraktivne ponude i promocije koje su lokalno relevantne, tj. neke specifične akcije i cene važe u samo u pojedinačnim Wolt Marketima. Cene u svim Wolt Marketima su jedinstvene i konkurentne, a u duhu uštede je i najnovija akcija gde Wolt Market poziva sve nove korisnike da koristeći promo kod "WM500" ostvare popust od 500 rsd na svoju prvu porudžbinu u Wolt Marketu.

foto: Promo

MREŽA WOLT MARKETA SE STALNO ŠIRI

Sve je okrenuto potrošaču i kreirano u skladu sa njegovim potrebama. Wolt Marketi su vrlo brzo postali popularni u svakom gradu, ili kraju grada u kom se nalaze. Broj kupaca konstantno raste, a plan kompanije Wolt je da u skorijoj budućnosti učine 30-minutnu nedeljnu kupovinu dostupnom što većem broju potrošača i u drugim gradovima, jer potreba za brzom i efikasnom nedeljnom kupovinom raste iz minuta u minut.

Promo tekst