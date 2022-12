ČEKAJU NAS KLIMATSKI ŠOKOVI! Doktorka detaljno o ponašanju organizma usled promene vremena: Glavobolja, nesanica i bolovi!

Svi smo svesni kroz kakav temperaturski šok prolazimo.

To može da prouzrokuje glavobolju i nesanicu, a kako se manifestuje zimski umor kada su vremenske oscilacije velike, rekla nam je doktorka Biserka Obradović, koja se uključila preko video poziva u jutarnji program Kurir televizije.

Doktorka je prvo pričala koliko i kod kojih ljudi najviše utiču klimatske promene.

- Postoje razne promene temperature. Kao što su stari Grci rekli, ne može se znati terapiju bez znanja o klimatskim promenama. Mi smo se u pređašnjih nekoliko godina od toga odvikli, doduše, sada je prisutan veliki jaz u temperaturi. One i te kako utiču na zdravlje ljudi, a pogotovo hroničara. Inače ključni faktori koji utiču na zdravlje ljudi jesu promena temperature, vazdušnog pritiska, elektromagnetno pražnjenje, vetar, kiša, sneg... Međutim, najveći faktor je promena atmosferskog pritiska i temperature - rekla je Obradović.

Potom se osvrnula na konkretno ponašanje ljudskog organizma pod ovakvim okolnostima.

- Danas je povišen atmosferski pritisak negde oko 1000 mmHg, a to je povišen. On deluje tako što vrši pritisak na naše zglobove i mišiće tako da osećamo bol. Međutim, u temperaturnim promenama koje idu preko 10 stepeni naš organizam želi da sačuva svoju toplotu i sužavaju se krvni sudovi. Sa druge strane, srce želi da pošalje što više toplote celom organizmu, tada dolazi do ubraznog rada. Te stvari izazivaju povišeni krvni pritisak, koji je vrlo često neregulisan, a to dovodi do raznih embolija, odnosno infarkta - rekla je doktorka, pa nastavila:

- Sa druge strane, kada dolazi do sniženja atmosferskog pritiska, tada tečnost želi da izađe iz organizma, pa tako vrši pritisak na zglobovima i izaziva bol. U predelu sinusa dolazi do pritiska vazduha na obolelu sluzokožu sinusa i uzrokuje bol u predelu glave. Nismo naviknuti na nagle vremenske promene, pa tako može doći i do toplotnog udara, do kojeg dolazi kada je prisutna velika vlažnost vazduha, pa onda dolazi do preznojavanja, pada krvnog pritiska.

