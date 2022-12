DECA ME SE STIDE JER SAM BILA U ZATVORU, SVE MI JE NAMEŠTENO! Ispovest Milanke, tvrdi da joj bivši muž napravio PAKAO od života

Milanku Suparnič je, kako ona tvrdi, bivši muž otpužio da je nasilnik i kriminalac, oduzeo joj četvoro dece kako bi dobio svu imovinu i socijalnu pomoć za sebe, a na kraju je ona završila na robiji tri meseca zbog, kako navodi, njegovih malverzacija.

"Bili smo 17 godina u braku. Iz tog braka se iz ljubavi rodilo četvoro dece. Kada kreću prvi problemi?", postavlja Milanka pitanje i odgovara:

"Moj suprug nikada nije služio vojsku, oslobođen je sa psihopatskim crtama gde je zloupotrebio moj položaj jer sam ja tada radila na Vojnoj akademiji, ozbiljnoj firmi, imala sam sigurnu egzistenciju za sebe i decu. U to vreme je važio zakon prema kome sam morala da ostavrim 15 godina efektivne službe u vojsci da bih stekla pravo na stan i neke druge benefite. Posle drugog detata, suprug me udario u nos. To su bile teške telesne povrede i bivša svekrva mi je pretila da ću leteti na ulicu ako njen sin ode u zatvor. Nisam imala odstupnicu, majka mi je preminula 2002. godine i morala sam da trpim, da pravim balans zbog to dvoje dece, da ne budemo razvedeni, da se ne razvlačimo po socijalnim sužbama... On je povremeno radio, više nije radio nego što jeste. Sedeo je kući".

Gostujući u Novom vikned jutru kod Jovane Jeremić, Milanka je ispričala da je u brak ušla iz ljubavi i da su funkcionisali normalno dok se u brak nisu umešali njegovi roditelji i njegova sestra.

Milanka je dodala da nakon toga rađa treće dete.

"Tada dolazi do promena u njegovom ponašanju, postaje psihički nestabilan. I tada sam se obraćala socijalnim radicima, ali nije reagovano. Nakon toga rađam i četvrto dete, isto pod teškim okolnostima. Zbog nasilja mu je pretio zatvor, posle drugog deteta. Mislila sam da će se popraviti, mlad je... U međuvremenu je našao drugu ženu", kaže ona.

Kada je četvrto detete napunilo dve godine, u igru ulazi njegova nova, bivša devojka.

"Nju je uslovljavao da ga uzme sa 'paketom'. To su naša deca, deca nisu predmet. Krio je da sa tom ženom čeka dete. Izašao je iz kuće, odneo je čak i moj porodični nakit".

Milanka je bila u zatvoru godinu dana, pa šest meseci.

"Nakačio mi je nasilje, da sam ga udarila, gde nije imao povrednu listu. Decu je koristio kao svedoke. Provukao je tu i njegovu sestru, da sam joj pretila. Nije snimao ono što on meni uradi. Imao je podršku Centra za socijalni radi. Decu je zloupotrebio, bila su mala. Nakon toga sam bila šest meseci u zatvoru za roditelje druge žene, koji su me optužili za nasilje", navodi ona i dodaje da su pokušali da je diskredituju i da su lažirane lekarske liste.

"Sina od druge godine viđam na vratima, govorim mu da sam mu majka... Model je trebalo da se menja, ali sam ja radila. Najstarija ćerka živi sa mnom, a on mi je i treću ćerku, koja je po papirima pripala njemu predao jer kaže da je nemoćan da vodi računa. Njena maćeha mi je poslala poruku da ne može da se vrati kod oca. Izbacivali su je, bežala je"...

Milanka kaže da sada živi sa nevenčanim suprugom, dok su deca opet kod oca.

"Ispala sam nasilnik, a on koji jeste nasilnik radi u obezbeđenju", kaže žena koja tvrdi da joj je naneta velika nepravda.

Milanka navodi da je se deca stide jer je bila u zatvoru i pod stalnom su manipulacijom oca, od najranijih dana.

"Radila sam na crno, on je došao u tržni centar i rekao mi: Vidiš kako je lepo raditi kao obezbeđenje. A imala sam dobar posao na Vojnoj akademiji. Sada mi je zbog kazni onemogućeno da radim", navodi Milanka.

Ona kaže da su deca zastrašivana od malena i bez obzira na godine.

"Kada dođem da donesem sinu poklon, on se okrene ka ocu i pita da li sme da me poljubi", dodala je ona.

