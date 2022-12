"VAZDUH JE BEZBEDAN, ALI..." Zamenik gradonačelnika Pirota za Kurir: Ne znamo da li gas još curi, iz predostrožnosti OTKAZANO SVE

U Pirotu je i dalje na snazi vandredna situacija, nakon što je voz ispao iz šina i razneo amonijak koji je ugrozio kvalitet vazduha.

Amonijak je izuzetno opasan po ljudsko zdravlje i životnu sredinu.

Simptomi i posledice mogu biti kobni po ljudsko zdravlje.

Prilikom objašnjenja toka situacije, gost u jutarnjem programu Kurira je Miloš Colić, zamenik gradonačelnika Pirota.

- Vanredna nije uklonjena, ali se život vratio u normalni tok. Ne mora vanredna situacija da bude uklonjena da bismo ublažavali mere. Jedna od mera bila je zabrana odlaska u školu, to smo isključivo uradili zbog predostrožnosti. Hteli smo da budemo skroz sigurni, pa nismo poklonili veru prvim merenjima koji su te noći izvršena - poručio je Colić.

Nakon toga, on je rekao da su svi događaji u Pirotu pomereni, tako da će pomenuti bend, umesto za Novu godinu, nastupaće za Srpsku novu godinu.

- Ja ne znam da li gas još uvek curi, jer se i dalje nalazi na toj lokaciji, a nimalo nije lako da se izvuče i to će trajati nekoliko dana. Isključivo je to razlog zbog čega je vanredno stanje u Pirotu. Međutim, to povlači još neke mere. Mi tradicionalno održavamo dan grada, a zbog amonijaka nismo hteli ništa da prepuštamo slučaju. Neverne bebe je trebalo da nastupaju za Novu godinu, ali mi smo sve te manifestacije odložili, a ne otkazali. Voda i vazduh su izuzetno bezbedni - rekao je Colić.

