NOVI SOJ KORONA VIRUSA STIGAO U SRBIJU! Dr Đerlek: Očekujemo potvrdu! Ovo su simptomi zaražavanja KRAKENOM

Državni sekretar Ministarstva zdravlja dr Mirsad Đerlek kaže da još nema potvrde, ali misli da se pojavio novi soj korona virusa i u Srbiji s obzirom na povećan broj zaraženih i da se očekuje njegova detekcija. Poručuje da ne treba dizati paniku i da ga hrabri blaža klinička slika novog soja virusa.

Mirsad Đerlek je rekao da smatra da se novi soj korona virusa pojavio i u našoj zemlji, ali da se očekuje njegova detekcija, odnosno registracija.

"Moje je lično mišljenje da se on pojavio, ali da očekujemo detekciju ili registraciju. Mislim da je pitanje dana, s obzirom da je već do Rumunije došao i da imamo prve slučajeve u Rumuniji. Sve ove situacije, praznici, migracije naših ljudi iz Evrope, koji su došli da proslave novogodišnje, božićne praznike su uticale na pogoršanje epidemijske situacije", istakao je Đerlek.

Ukazuje da je u decembru bilo oko 500 zaraženih u danu, a da je sada taj broj veći od hiljadu dnevno. Međutim, naglašava da ne treba dizati paniku.

"Ovo jeste jedan od najzaraznijih sojeva, tako naučnici kažu, koji su mnogo iskusniji i imaju više znanja od mene u tom smislu. Još nemamo potvrdu, ali verovatno postoji, s obzirom na broj novozaraženih", ocenjuje državni sekretar.

Dodaje i da ga hrabri blaža klinička slika novog soja, ali i zabrinjava to što i dalje, kako je rekao, nismo najodgovorniji prema starijim pacijentima s više komorbiditeta.

Treba se čuvati

Nova varijanta označena je kao najprenosiviji soj do sada, a kraken ima još jednu bitnu karakteristiku.

- Uspešnije izbegava imuni sistem, tako da može da udari na one koji su pre 5-6 meseci imali kovid, a može i na one koji su vakcinisani. Iz toga proizilazi sledeća taktika - treba se čuvati - rekao je za Kurir dr Zoran Radovanović.

Prednost krakena je to što nije novi soj, već podvrsta omikrona kog su mnogi preležali, pa su komplikacije retke.

Simptomi zaražavanja krakenom:

* curenje nosa

* bolovi u grlu

* temperatura

* bolovi u mišićima

* kašalj

* glavobolja

* umor

Obezbeđena proizvodnja sinacilina

Objašnjava da je osnovni problem nestašice anibiotika bio zbog smanjene proizvodnje penicilinskog sirupa sinacilina, ali da je brzom reakcijom Republičkog fonda s proizvođačima i dobavljačima obezbeđen drugi sirup sinacilinskog porekla.

"Verovatno to nije stiglo do svih apoteka, ali u zadnjoj nedelji decembra isporučeno je 15.000 novih pakovanja panklava, penicilinskog takođe sirupa. Do kraja nedelje će doći 70.000 amoksiklava. I nastaviće se u toku januara proizvodnja sinacilina, tako da ćemo vrlo brzo rešiti taj problem i nema potrebe za dizanjem panike i pravljenjem zaliha", zaključuje državni sekretar Ministarstva zdravlja.

Dodaje da je tržište lekova u Srbiji i pored teške ekonomske situacije u svetu, stabilno i da se od strane RFZO kontinuirano snabdeva.

Smanjenje liste čekanja

Đerlek kaže da je u ovom trenutku na listama čekanja oko 68.000 pacijenata, a najduže su za endo proteze kolena sa oko 20.000, zatim operaciju kuka 14.500, operaciju katarakte 14.000.

"Moramo analizirati i ažurirati te liste čekanja, jer nismo sigurni da su te brojke validne i zbog toga što su pacijenti odradili privatno svoje zdravstvene usluge i zbog prirodnog odliva", navodi on.

Takođe, dodaje i da će se liste čekanja manjiti sigurno jednom vrstom dopunskog rada lekara i da se to sada analizira. Izuzetno je važno, ističe da se dobrom organizacijom nadoknadi smanjenje stručnog kadra.

"Pre svega moramo razgovarati s predsednikom i premijerkom i s ministrom finansija, jer moramo naći motivaciju za te ljude , moramo platiti te ljude. Nadam se da ćemo u narednih godinu dana uspeti da smanjimo liste čekanja na godinu dana", očekuje Đerlek.

Naveo je da je za vantelesnu oplodnju doniranim reproduktivnim materijalom iz inostranstva do sada se prijavilo 350 žena.

"Planirano je u ovoj godini 1.500. Država je izdvojila 7.000 po svakoj ženi i ponovo pokazuje koliko brine o svojim građanima. I naš cilj je da povećamo broj novorođene zdrave dece i nadamo se da možemo svake godine da povećamo za 2.000 beba", očekuje Đerlek.

U Srbiji svakog dana od raka grlića materice-umre jedna žena, a obole četiri. Ovo je mesec u kojem se obeležava Nedelja prevencije raka grlića materice.

Statistiku mogu da promene: preventivni pregledi i HPV vakcina. Vakcina je početkom juna stigla u domove zdravlja širom Srbije.

Đerlek ističe da je interesovanje roditelja za vakcinisanje dece veliko jer shvataju da je HPV izuzetno opasan virus.

Navodi da je do sada data 21.500 doza deci od devet do 19 godina o trošku države. Dato je oko 15.500 prvih doza deci od devet do 14 godina

(Kurir.rs/RTS)