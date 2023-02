"NA KOSOVO STIGLO PET TONA KETAMINA" Nikolić: To je priprema za RAT! Ova supstanca se koristi za spasavanje života ranjenika

Anestetik koji se koristi u veterini postaje sve popularniji kao narkotik mladima. Lek Ketamin se inače koristi za smirenje konja, a u korist zavisnika ide informacija da je veoma lako doći do njega, pre svega zbog pristupačne cene. Ipak, posledice korišćenja Ketamina mogu da budu katastrofalne po ljudski organizam.

Mladen Nikolić, hemičar i bivši republički inspektor za kontrolu psihoaktivnih supstanci i Đorđe Predić, magistar farmacije razgovarali su o ovim uznemiravajućim informacijama po društvo i zloupotrebi psihoaktivnih supstanci.

Nikolić je razgovor započeo negacijom na celokupni ton uvodne "špice", karakterišući drogu kao lek.

- U potpunosti se ne slažem sa vama. Svaka droga u isto vreme je i lek. Ono što je karakteristično u poslednjih par godina kod nas, je da, kad god neka droga pokaže pozitivne efekte, lekovite efekte, u tom trenutku krene napad na nju. Ketamin nije pink koakin, prvo to nije kokain, ketamin je anestetik, a svaka supstanca pojedinačno ima svoje benefite i koristi - rekao je i nazvao celokupnu priču instruisanjem opšte javnosti iz loših namera.

- Izašli su naučni dokazi da je ketamin spasonosni lek. U vreme depresija ljudi piju razne preparate da se ne bi ubili. Jedan od primera je Lirika koji deluje na serotoninske receptore i može umanjiti želju za samoubistvom, ali da bi počeo da deluje, treba mu 6 meseci, a nuspojava leka je povećana želja za samoubistvom! - upozorio je i izneo dobre strane Ketamina.

- Ketamin ne deluje na serotoninske receptore, ali reaguje u roku od sat i po! Kod 60 odsto pacijenata je došlo do smanjenja depresije i želje za samoubistvom, čak, može se reći ispod kliničkog praga! Nakov Covida, rata u Ukrajini, dešavanja na Kosovu, pojavljuje se lek koji može da se iskoristi u urgentnoj medicini i odjednom je reč o ketaminu kao strašno opasnoj drogi, a ketamin se vrlo malo koristi u Srbiji - otkrio je on i naveo države gde se ovaj lek koristi za lečenje ljudi.

A kako je došlo do toga da se ljudi "leče" lekovima za životinje, Predić je uz smeh prokomentarisao kako srpski narod voli lekove.

- Srbi su narod koji voli da koristi lekove. Tu sad imamo sadejstvo zakonske i stručne regulative. Mladi su otišli tamo gde ne treba, a to je posledica porodice koja najviše trpi zbog nezaposlenosti i novčanih problema - započeo je Predić i otkrio kako mladi dođu do tih lekova.

- To se daje samo uz recept veterinara. On bez recepta ne može da dobije ništa. Ali juče sam saznao jednu poražavajuću stvar. Na Kosovu su dobili tender od pet tona ketamina za, ne znam, potrebe veterinarske službe! Gde su žute kuće? To je jedan užas! - rekao je Predić.

Ketamin se obično pravi u improvizovanim laboratorijama.

- To je veoma jeftin lek. Ovde ga nema mnogo na tržištu. Da li znate da je ketamin spasao najviše američkih vojnika u Vijetnamu? On je najbolji u urgentnoj medicini, prilikom ranjavanja i šoka. Informacija o pet tona ketamina koje je nabavila albanska vlada, govori o pripremi za rat! To je informacija iz toga, to je lek koji se koristi za spasavanje života ranjenika na frontu! Vi ne možete da donesete boce za kiseonik i ne znam šta na front, ketamin se daje u cilju anestezije i spasavanja života! - kazao je Nikolić.

Kako je rekao, interes javnosti je da se o Ketaminu ne priča kao o leku koji spasava život, nego kao narkomanskom sredstvu.

- Interesne grupe imaju interes da se o tome ne priča, nego da se ljudi drogiraju time. Kada se pojavi informacija da nešto može spasiti život, tog trenutka se obrušava na to. Kanabis je, na primer, terapijsko sredstvo. Četvrtina lekova koja se koristila u Srbiji je bila na bazi kanabisa! Kanabis nije ništa drugo nego kudelja na kojoj je Srbija odrasla - rekao je Nikolić.

Predić je vratio fokus razgovora na zloupotrebu lekova i korišćenje lekova u prave svrhe.

