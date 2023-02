VELIKI PROCENAT BOLESNE DECE U SRBIJI! Više ih je u domovima zdravlja nego u školama, a od ovih bolesti NAJVIŠE OBOLJEVAJU

Virusi koji haraju u ova doba godine prazne učionice, a pune pedijatrijske ordinacije. U domovima zdravlja povećan je broj pregleda osnovaca i predškolaca, a klinička slika praćena je visokom temperaturom, bolovima u mišićima, prisutna je i malaksalost.

Čekaonice odeljenja pedijatrije u domovoma zdravlja prilično su popunjene. U nekim zdravstvenim ustanovama, pregled dece je za 70 do 80 odsto povećan, u odnosu na septembar prošle godine. Mali pacijenti zbog respiratornih virusa koji nisu korona, ali i onih stomačnih pune ambulante, a roditelji nalaze načine da zaštite decu od istih. Pedijatri kažu da deca najviše obolevaju od rota, adeno i virusa gripa, kako u predškolskim i školskim ustanovama, tako i u vrtićima. Oni navode da je kod sva tri tipa virusa, klinička slika slična. Ukoliko dete dobije temperaturu, treba mu dati lek, a ukoliko dete dehidrira čaj i voda nisu dovoljni.

- Najčešće to počinje malaksalošću. Temperatura može da bude niska ili visoka. Dete prvo bude malaksalo, odbija da jede, bude loš apetit, a kasnije se pojavi i dijareja što sve zajedno dovede do dehidratacije deteta. Ako dete dobije dijareju, ili povraćanje, tada je važno vratiti tečnost. Čaj i voda su dobri, ali ne i dovoljna. Dete kad povraća gubi ne samo tečnost, nego i bikarbonate. To se najbolje vraća rastvorima, koje vraćaju sve neophodno u organizam - rekao je Saša Milićević, pedijatar. Iz zdravstvenih ustanova poručuju da služba funkcioniše dobro, te da će svako dete dobiti adekvatno lečenje i tretman, jer pedijatara ima dovoljno.

- Dva meseca je u fazi respiratorni virus, deca obolevaju, neki simptomi su čudni. Nije ni grip, nije ni kovid. Bilo je dosta dece koja su dolazila svaki dan, što dece iz obdaništa, što iz škole. Nema zakazivanja, primamo svu decu. Tako je i na Karaburbmi, I u BorčI, Krnjač i Padinskoj skeli gde imamo pedijatriju. Dovoljan je broj pedijatara - tvrdi Aleksandar Stojanović, direktor Doma zdravlja Palilula. Stručnjaci ističu da je prvi simptom poput kašlja ili curenja nosa, dovoljan alarm da se dete odvede kod lekara. Savetuju redovno pranje ruku, ali i uzimanje vitamina.

