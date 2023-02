NEVERICA! POGLEDAJTE ŠOK PROGNOZU METEOROLOGA ZA KRAJ FEBRUARA: Stiže nam 20 stepeni, a samo 24 sata kasnije VEJAĆE SNEG?!

Meteorolog Ivan Ristić otkrio je za Kurir kakvo nas vreme očekuje do kraja februara i naglasio da će se u noći između petka i subote oblačnost ponegde praćena slabom kratkotrajnom kišom premeštati preko naše zemlje.

- U subotu tokom jutra dolazi do razvedravanja u celoj zemlji pa će veći deo dana proteći uz vedro i sunčano vreme. Duvaće slab do umeren zapadni vetar, a u Timočkoj krajini pojačan koji će u poslepodnevnim satima biti u slabljenju. Minimalne temperature od 2°C do 7°C, maksimalne od 14°C do 20°C. Ovo će ujedno biti jedan od najtoplijih dana najverovatnije do kraja februara - navodi Ristić i dodaje:

- U nedelju malo do umereno oblačno i relativno toplo. U večernjim časovima sa severa nam stiže jače naoblačenje sa kišom i na visokim planinama sa snegom, pojačanim severozapadnim vetrom i manjim padom temperature. Minimalne temperature 3-6°C, maksimalne dnevne od 14°C do 18°C.

Meteorolog kaže i da će u ponedeljak biti pretežno oblačno malo svežije povremeno sa kišom na visokim planinama susnežicom i snegom.

- Prestanak padavina u jutarnjim časovima prvo na severu, a do kraja dana i u ostalim delovima zemlje. Vetar umeren severozapadni. Najviša dnevna temperatura u manjem padu i kretaće se od 8°C do 12°C. Zatim od utorka, 21. februara do petka, 24. februara, ponovo stabilizacija vremena, smena sunca i oblaka i porast najviših dnevnih temperatura, koje će biti ponovo između 14°C do 18°C. Vetar slab i umeren južni - rekao je Ristić:

- Od naredne subote sledi promenljiv period sa čestim padavinama, kišom u nižim, a sunežicom i snegom u planinskim predelima. Vetar u skretanju na umeren severozapadni. Temperatura će biti u postepenom padu i krajem februara najviša dnevna biće izmedu 5°C i 10°C.

(Kurir.rs/Foto:Ilustracija)