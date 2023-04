DA LI JE OTAC OTEO DETE ILI JE POSTUPIO PO ZAKONU? Stručnjaci o porodičnoj drami Jelene Abramović: Švajcarska je ozbiljna država

I dalje traje agonija Jelene Abramović iz Beograda koja je optužila supruga Mašana Lubardu za otmicu njhovog dvogodišnjeg sina.

Dečak je, kako je otac potvrdio u Švajcarskoj.

Inače,ova porodična drama već danima potresa Srbiju, a podsetićemo da je Jelena, u prvoj ispovesti za Kurir, ispričala da je 6. januara podnela zahtev za razvod braka.

Uz majku je stala i država,a navodeći Ministarstvo spoljnih poslova već je pokrenulo potrebne aktivnosti.

Njen suprug Mašan izjavio je da je dobio starateljstvo nad detetom u Švajcarskoj, ali je ona to demantovala.

O obrazloženju ovog slučaja, gosti "Redakcije" na Kurir televiziji su stručnjaci Tatjana Macura iz Udruženja "Mame su zakon" i advokat Ivan Simić.

Simić je prvo govorio o slučaju iz pravnog ugla, kao i to koliko su ove situacije kompleksne u tom pogledu:

- Ne bih mogao da pretpostavljam ili donosim zaključke na osnovu informacije koje imamo iz sredstava javnog obaveštavanja. To bi, pre svega, bilo neozbiljno. Doduše, ono što na prvu loptu može da se kaže, gotovo je nesporno da ne postoji sudska odluka kojom je dete povereno da vršenje roditeljskog prava ocu ili majci. Ukoliko posmatramo naš porodični zakon, ukoliko bi se on primenio, roditeljsko pravo vrši onaj roditelj kod kojeg se dete nalazi do donošenja sudske odluke. U ovoj situaciji, svaka sudska presuda se može izmeniti, u zavisnosti od okolnosti.

Macura se osvrnula na neadekvatan rad Centra za socijalni rad.

- Znamo da je majka podnela zahtev za razvod braka početkom januara ove godine. S obzirom da Centri za socijalni rad imaju obavezu da deluju po prioritetima, postavlja se pitanje kako je moguće da do kraja aprila meseca Centar za socijalni rad nije odredio privremenu meru, odnosno starateljstvo dok su ovde u Srbiji. Zapravo nisu tačne tvrdnje da majka nije imala saglasnost od oca da bude u Srbiji sa detetom. Majka je rekla da su i karte kupljene od strane oca i da im se on pridružio ovde na nekoliko dana. Možda nije pravno, ali po ljudskom tumačenju ovo se može smatrati otmicom od strane oca.

Potom se ubacio advokat i demantovao tvrdnje da je ovo otmica:

- Moramo biti jako uzdržani. Znate li šta je otmica, pa to je jedno ozbiljno krivično delo. Ako postoji bilo koja odluka suda, mi moramo biti ozbiljni i odgovorni i da ne pravimo od ovoga dramatizaciju ili cirkus. Ukoliko postoji sudksa odluka, bilo kog suda, pa i švajcarskog. Švajcarska je ozbiljna zemlja, ali ukoliko postoji odluka koja je u skladu sa Haškom konvencijom, onda ne možemo govoriti o otmici, kindapovanju...

