NI GLUMAC, NI POLITIČAR A JUGA GA OBOŽAVALA Rođen u Kraljevini, gospodin, a sad živi na selu! Više od 55 godina voli samo nju FOTO

Rođen je u Kraljevini Jugoslaviji, kao mali živeo je i u Beogradu. Nije bio ni poznati glumac, ni pevač, a ni političar, a cela Juga ga je obožavala. Stariji ga se rado sećaju, a mlađi za njega znaju iz roditeljskih i priča baka i deka.

Fin, obrazovan, uvek pristojan, i u socijalističkoj Jugi važio je za gospodina po svemu - držanju, oblačenju, ophođenju i govoru, te nadasve pristojnosti i učtivosti.

Bilo je dama, svojevremeno je u jednom od razgovora priznao i sam, koje su mu se same nudile, ali nikad nije pokleknuo. Voleo je i voli samo svoju Dunju s kojom je izrodio decu i u srećnom je braku već više od 55 godina, porodičan je čovek.

Iako su mnogi bili decenijama ubeđeni da je Hrvat, Slovenac je, rođen u Ptuju 1. jula 1935. Seljakao se kao dete vojnog lica, a i sam je 1961. služio JNA.

Danas živi u Samoboru, na selu, sa suprugom. U penziju je otišao 2002. godine, i niko ne bi rekao da mu je sada 88 godina.

"Ništa mi ne nedostaje, jako sam srećan! Živim na selu, u prirodi, prekrasno mi je i mislim da sam, posle Zagreba, odabrao sjajno mesto za život", rekao je pre pet godina u jednom razgovoru za zagrebački Jutarnji list, pogađate, Oliver Mlakar, legendarni TV voditelj i spiker, zaštitno lice čuvenog kviza Kviskoteka.

Tada je rekao da je i dalje prilično aktivan, najviše zahvaljujući ljubimcima šnaucerima, s kojima često ide na izložbe.

- Supruga i ja sednemo u auto i odemo do Dortmunda. Sve nas to jako veseli i održava mladima - rekao je tada, pre pet godina, u 83. godini, raspoloženi Oliver.

Iste te godine je za hrvatski Story ispričao da je njegov recept za srećan brak, jedan jedini i duži od 55 godina, to što je svoje obaveze muža shvatio ozbiljno, pa se tako i ponašao, školski.

- Jedini način da brak potraje, kaže, jeste da žena i deca budu na prvom mestu. Za sve ostalo ima vremena, kazao je 2018. godine pa dodao i da je svaki dan posle posla išao - pravac kući. Nije bio sklon izletima, a njegova Dunja uzvraćala mu je neizmernom ljubavlju.

"I danas se sećam što je nosila kada sam je prvi put ugledao"

"I danas se sećam šta je nosila kada sam je prvi put ugledao. Bilo je to u biblioteci na radiju, gde je Dunja dolazila jer joj je onde radila prijateljica. Imao sam sreće što sam naišao na kvalitetnu i poštenu osobu. U braku, kao i u svakom drugom odnosu, treba biti pošten. Ako poštuješ partnera, porodica će biti složna. Zanos i zaljubljenost traju neko vreme, ali to neizbežno jenjava. Nakon toga treba ostati pošten i veran, onda i porodica dugo traje. Moja supruga Dunja imala je mnogo razumevanja za mene, a ja sam joj dao mnogo razloga za to. Ostao sam privržen porodici, nikad nisam bio sklon izletima. Uvek sam mislio na nju i decu. To mi je uvek bilo najvažnije’, ispričao je Oliver pre pet godina za Story.