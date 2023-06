ISPOVEST! MAJORA HELENA: Plašila sam se da mi se nešto ne desi pre operacije, pa da mi na krstu piše staro ime!

Nikad se u životu nisam pokajala zbog nečega što sam uradila, mogu samo da se kajem što neke stvari nisam uradila ili ih nisam uradila ranije. Ne smatram sebe hrabrom osobom, ali, opet, zar u današnje vreme treba hrabrosti da biste vi bili vi? Da sam bila hrabrija i odlučnija, da sam ranije uradila sve ovo, mnogo bih bolje prošla u životu, manje bi štete bilo po meni bliske osobe - konkretno moju decu - ali svi mi imamo neku misiju koja nam je data. Verovatno je ovo moja, kaže u razgovoru za Kurir Helena Vuković, žena sa trans iskustvom, javnosti poznatija kao major Helena.

Uživa u slobodi

Ona je 1973. rođena kao muškarac M. V. i u tom nekom prethodnom životu imala je brak dug 22 godine, dobila je četvoro dece i bila aktivna u Vojsci Srbije sve do 2014, kad je, sa činom majora, penzionisana jer je objavila da ulazi u proces prilagođavanja pola rodnom identitetu.

U proces tranzicije ušla je januara 2015, a operacija je bila u maju 2016. Danas, sedam godina kasnije, Helena živi s partnerkom u Novom Sadu, bavi se ljudskim pravima i - uživa u slobodi.

- Cena jeste visoka, ali na kraju se sve isplati, snovi se ostvare. Na kraju puta, kad ostanete sami sa sobom i sumirate svoj ovozemaljski život - da li ste zadovoljni? To nema cenu! Današnja Helena bi mladoj i neiskusnoj Heleni rekla da, ako već nije pisala scenario svog života, neka ga bar izrežira i neka bude glavna uloga u tom svom filmu, a ne sporedna - priča nam ona.

foto: Privatna arhiva

Proces tranzicije kod nje je trajao relativno kratko, dok je sama operacija bila dosta teška.

- Taj period je bio strašno turbulentan, jer sam bila angažovana na nekoliko frontova: sam početak tranzicije, dejstvo hormona, promene na telu, ponašanje kao u pubertetu, ali ovog puta u pravom smeru, sa druge strane početak mog aktivizma, koji je proistekao iz ličnog iskustva, a postao mnogo intenzivan, sa stalnim medijskim angažovanjem, sa treće strane sudske parnice sa organima države. Bilo je vrlo malo vremena kad sam bila sama sa sobom. Sve to vreme nalaženje kojekakvih poslova da bi se preživelo - od pomaganja moleru do sređivanja stanova - jer 60 odsto penzije od koje se pola daje za alimentaciju nije dovoljno ni za puko preživljavanje. Operacija je bila teška, ali nekako sam bila spremna na sve to. Više sam se plašila da mi se nešto ne desi pre operacije, pa da mi na krstu piše staro ime. Onda bi sve bilo uzalud - kaže Helena Vuković.

Selfi nakon operacije

Odmah nakon operacije tražila je telefon kako bi napravila selfi, a ispod fotografije je napisala: "Dobar dan, svete". Prvo tuširanje je bilo i neka vrsta susreta sa novom sobom, pa je od tolikog uzbuđenja pala u nesvest.

B. Karović

foto: Kurir

