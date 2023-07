NE ZOVU GA DŽABE OGNJENA MARIJA, OVDE SE ZAPALILO 28 AUTA: Evo šta treba da ZNATE ako ovog vikenda krećete ka Crnoj Gori

Prošlo je nešto više od godinu dana od otvaranja deonice auto-puta "Princeza Ksenija" koji spaja Kolašin i Podgoricu, što je za vozače pravi spas jer na taj način zaobilaze kanjon Morače i skraćuju svoje putovanje.

Međutim, već u prvim danima po otvaranju, ovaj auto-put zadao je mnogo muka vozačima - zbog velikog i konstantnog uspona, brojnim vozačima se pregrejao motor, a u samo par dana čak četiri automobila su se zapalila. Ovde sada preventivno dežuraju vatrogasci, ali uz pravilan način vožnje, ovakve katastrofe mogu da se spreče.

Prema dostupnim podacima, ovom deonicom od 21. jula prošle godine, do 30. juna ove, auto-putem je prošlo 2.067.291 vozila, a država je na taj način prihodovala 8.5 miliona evra.

Tokom prvih godinu dana na ovoj deonici auto-puta Princeza Ksenija dogodilo se 36 saobraćajnih nezgoda, nije bilo smrtnih slučajeva, a ubedljivo najviše nezgoda, njih 28, dogodilo se zbog samozapaljivanja vozila. Zato su ga nazvali i "Ognjena Marija".

Dežuran vatrogasni tim

- Ovaj auto-put nas je spasio, zaista nam mnogo znači. Nama meštanima, ali i turistima za koje je kanjon Morače bio asocijacija za deonicu smrti. Jeste dolazilo do zapaljivanja vozila, mahom francuskih proizvođača. Monteput formirao je svoj vatrogasni tim koji je sve vreme aktivan i odmah reaguje u ovakvim situacijama. Razlozi za ove nezgode jesu visoke temperature, ali i neispravnost vozila. Stoga pre nego što se krene na put morate proveriti svoj automobil, kako ne bi došlo do incidenata ovakve vrste - kaže Branko Popović.

Šta sve treba da znate o vožnji auto-putem Princeza Ksenija

Sezona godišnjih odmora je počela, a po običaju mnogi građani Srbije deo leta će provesti na crnogorskom primorju. A do njega je od prošle godine lakše doći auto-putem „Princeza Ksenija“, deonicom dugom 41,5 kilometara koja spaja Kolašin i Podgoricu.

Nedugo posle vesti da je saobraćajnica otvorena i vrvi od automobila, stigle su i nove – za samo četiri dana na ovom pravcu se zapalilo isto toliko automobila, dok su 40 četvorotočkaša „prokuvali“ motori. Bio je to signal za „sveznajuće“ da prst krivice upere u projektante prve deonice auto-puta koji treba da spoji Bar sa Boljarama na severu Crne Gore.

Međutim, istina je druga i neka posluži za nauk svima koji put do mora planiraju da prekrate „Princezom Ksenijom“ koja na glavnoj trasi ima 20 mostova, još devet na rampama petlji, dva nadvožnjaka, osam podvožnjaka, 7,2 kilometra betonskih zidova i 16 dvocevnih tunela.

Na 42 kilometara uspon od preko 1.000 metara

Najpre treba znati da Smokovac kod Podgorice, gde je ulazak na auto-put iz pravca mora leži na 70 metara nadmorske visine, a da je naplatna rampa Mateševo kod Kolašina na 1.100 metara iznad mora.

Dakle, kratkom deonicom na kojoj je maksimalna dozvoljena brzina 100 kilometara na sat, treba savladati visoki uspon između dve tačke, a u danima kada je dolazilo do nezgoda temperatura je bila blizu 40. podeoka Celzijusove skale.

Iz crnogorskog državnog preduzeća „Monteput“ posle serije zapaljivanja vozila, objasnili su za RTCG da su svi automobili u kojima je izbio požar bili stariji od 15 godina, odnosno da nisu bili spremni za brzine na auto-putu. Istovremeno, automehaničari iz Podgorice ukazali su da je automobil na velikom usponu podvrgnut naprezanju, naročito ako radi na velikom broju obrtaja.

"Maksimalna brzina nije obavezna"

„Od Zlatice pa do Mateševa imamo 40 kilometara, od čega je gotovo celom dužinom priličan uspon, jer auto-put savladava preko 1.000 metara nadmorske visine. Osim oficijelnih uputstava za vožnju auto-putem, dodali bi i neformalne: Ako je vozilo malo starije, kontrolisati nivo vode u sistemu za hlađenje, ne pretovarati auto i ne forsirati vožnju, dozvoljena brzina od 100 km/h nije obaveza“, bio je jedan od komentara na Fejsbuk grupi „Oči Podgorice“.

Mnogi su njegovo tumačenje prihvatili kao tačno, pa i najiskusniji vozači, s tim što je bilo i onih smelih da tvrde da neispravno vozilo nema šta da traži na auto-putu, odnosno da ga ne može savladati.

Poznavaoci „ćudi“ automobila, ali i statistika, kažu da uslovi vožnje, kao oni na auto-putu od Kolašina do Podgorice, ne pogoduju starijim automobilima, naročito dizelašima i francuske proizvodnje.

Filter izduvnih gasova kao uzrok zapaljenja vozila

Milun Vesnić, najtrofejniji automobilista nekadašnje Jugoslavije ukazuje da svi dizel motori imaju partikularni filter – filter za izduvne gasove.

- Kompjuter motora na svakih dve-tri hiljade kilometara uključi regeneraciju – čišćenje filtera specijalnom tečnošću čime digne temperaturu na 700 stepeni. Ukoliko se brzo ide uzbrdicom, u toj situaciji filter začepi i dolazi do pregrevanja celog motornog prostora i zapalenja. Ovo je najčešće dešava ako su temperature iznad 37 stepeni i iznad – objašnjava Vesnić.

On dodaje da se ovakvi problemi najčešće javljaju kada dozvoljena brzina zanese vozače u ravnijim predelima, a onda istom brzinom nastave velikim usponom. Njegov savet svim vozačima je da pre polaska na letovanje provere ispravnost svojih vozila.

Šta sve treba uraditi pre puta

Proveriti tehničku ispravnost vozila (posebno uređaja za upravljanje vozilom, za zaustavljanje vozila, za označavanje vozila i osvetljavanje puta)

Proveriti ispravnost aparata za gašenje požara u vozilu

Imati dovoljno pogonskog goriva u rezervoaru (posebno zbog neočekivanih ili očekivanih gužvi i zastoja na putu i u saobraćaju)

Proveriti nivo svih tečnosti u sistemima vozila (ulje, antifriz, ulje za kočnice, tečnost za pranje vetrobrana)

Proveriti ispravnost klime, stakala, brisača, obezbediti "zavesice" – štitnike od sunčevih zraka

Imati pri ruci dovoljno tečnosti u vozilu

Zašto se tokom vožnje zapali automobil

Dogodi se na putevima, naročito vrelih letnjih dana, da se automobil tokom vožnje zapali, posle čega ili totalno izgori, ili prisebni vozač uz pomoć kolega sa druma protivpožarnim aparatom ugasi vatru i umanji štetu i vožnju ostalima učini bezbednom. Potom se priča o najbitnijem – da su sve glave svih putnika ostale na broju. Razlog zbog čega je došlo do zapaljenja se stavlja u drugi plan.

A šta može da bude uzrok tome da se automobil zapali? U Crnoj Gori se prošlog leta, na novootorvorenom autoputu „Princeza Ksenija“ između Podgorice i Kolašina, zapalilo se četiri automobila za par dana. Govorilo se iz da je uzrok učestalom gorenju vozila sam autoput, na kome se inače 40 kilometara vozi uzbrdo.

Partikularni filteri zapuše na uzbrdici

Ubrzo su upućeni objasnili da mahom goreli francuski automobili kojima je boljka partikularni filter za izduvne gasove koji pri velikoj vrućini začepe.

Milun Vesnić iz Užica, najtrofejniji automobilista stare Jugoslavije koji se danas bavi automehanikom, kaže da partikularne filtere imaju svi automobili i problemi koje izazivaju nisu ekskluzivitet samo „francuza“ nego i svih dizelaša starije proizvodnje.

- Kompjuter motora na svakih dve-tri hiljade kilometara uključi regeneraciju – čišćenje filtera specijalnom tečnošću čime digne temperaturu na 700 stepeni. Ukoliko se brzo ide uzbrdicom u toj situaciji filter začepi i dolazi do pregrevanja celog motornog prostora i zapaljenja. Ovo se najčešće dešava ako su temperature 37 stepeni i iznad – objašnjava stari as automoto sporta.

Rajko Aćimović, poznati autoelektričar iz Užica kaže da na dizelašima postoji još jedan uzročnik požara, a to je curenje nafte na dizne motora. Kod benzinaca, priča on, mnogo je više uzročnika zapaljenja vozila.

Razlozi zapaljenja kod benzinaca

- Jedan je predimenzionisana snaga osigurača. Zatim, ako je osigurač slabijeg kvaliteta i ne može da pregori. Požar u benzincu može da izbije i zbog naknadno i loše nameštenog filtera goriva u motorni prostor. Dalje, ako ne na plus klemi ne postoji zaštita može doći do požara prilikom kontakta nje i haube. Požar može izazvati i kratak spoj kabla koji od plus kleme vodi do anlasera sa šasijom – nabraja Aćimović.

Redovno održavanja, ali i protivpožarni aparat u vozilu

Najpouzdaniji način da se izbegne zapaljenje automobila je, kako kaže, redovno održavanje, a poželjno je da svaki vozač ima protivpožarni aparat i da ga drži kraj sebe, po mogućstvu ispod sedišta da mu bude pri ruci.

- Ako je aparat u prtljažniku vozač će izgubiti dosta vremena dok ga izvadi i aktivira. Prilikom gašenja ne treba naglo otvarati haubu jer postoji opasnost da se vatra razbukti u dodiru sa kiseonikom. Najbolje je malo podići haubu i naprskati pp aparatom – savetuje ovaj autoelektričar.

Miševi kao uzročnici požara

Ni najpedantnije održavanje automobila, priča dalje Milun Vesnić, nije sigurna preventiva od požara ako u garaži u kojoj stoji vozilo ima miševa.

- Miš ume da se zavuče u nepristupačne delove motornog prostora i pregrize kablove čime napravi spoj. Ili da se zavuče pod zupčasti kaiš koji prilikom paljenja poskoči i napravi lom u motoru. Iz ovog razloga je poželjno da se garaža zaštiti od miševa – govori nekadašnji automobilista.

Neredovno održavanje plinskih instalacija, dodaje on, takođe može da bude uzrok zapaljenja. Kod starijih automobila, bez obzira da li imaju plin, dešava se da vremenom korodiraju instalacije čime dolazi do lošeg kontakta, zagrevanja i zapaljenja. Čim vozač oseti miris paljevine, savetuje on, odmah treba da ode kod autoelektričara.

- Ako nemaš protivpožarni aparat u vozilu, nemoćan si ako se zapali. U tom slučaju jedino možeš da se pouzdaš u druge vozače da ti priskoče u pomoć PP aparatima. Kada nema načina da se ugasi vatra treba što pre iz vozila izneti najneophodnije stvari i udaljiti se dok vatra nije zahvatila rezervoar za gorivo – kaže Vesnić.

