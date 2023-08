UVODI SE OBAVEZNO FIZIČKO ZA OSNOVCE PET PUTA NEDELJNO, A ZA SREDNJOŠKOLCE ČETIRI PUTA! Evo šta čeka đake naredne školske godine

Učenici osnovnih škola će pet puta nedeljno imati čas fizičkog, a đaci srednjih škola četiri puta, predviđeno je pilot-projektom "Svako dete ima pravo da odrasta zdravo", koji je potpisan pre dva dana u Skupštini Srbije!

Ministarstvo prosvete će u narednom periodu izvršiti selekciju škola koje će biti uključene u pilot-projekat već od ovog septembra, formirati radne grupe čiji je zadatak da pripremi programe i materijale za realizaciju dodatnih časova nastave fizičkog i zdravstvenog vaspitanja, kao i definisati neophodne pravce i zadatke za pripremu programa dodatnog rada nastave fizičkog i zdravstvenog vaspitanja.

Do sada su mlađi razredi u osmoletkama imali čas fizičkog tri puta nedeljno, a stariji osnovci i srednjoškolci dva puta, dok je plan da implementacija u svim školama bude od školske 2024/25. godine.

Državni sekretar Ministarstva prosvete prof. dr Marijana Dukić Mijatović objasnila je da će se u školskoj 2023/2024. godini pilot-projekat realizovati u osnovnim i srednjim školama koje ostvaruju jednosmenski rad, i to u 70 odeljenja prvog ciklusa i 30 odeljenja drugog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja, kao i u 20 odeljenja u školama srednjeg obrazovanja i vaspitanja:

- Fizičke aktivnosti i bavljenje sportom u školskom uzrastu jedan su od najvažnijih faktora uticaja na pravilan razvoj i rast, kao i sveukupni razvoj ličnosti učenika, i zbog toga posebnu pažnju posvećujemo unapređivanju fizičkih sposobnosti i motoričkih veština učenika.

Na redovnim sistematskim pregledima stručnjaci uočavaju da veliki broj dece ima prekomernu težinu, ravne tabane, krivu kičmu, nedovoljno razvijenu motoriku. Tome je u velikoj meri doprineo moderan način života, ali se, prema rečima inicijatorke ovog projekta Tatjane Medved, predsednice Pododbora za sport, tome mora stati na put.

- Fizičko se ne sprovodi na način na koji se sprovodio kada sam ja odrastala, a to su stvari koje uviđaju i ljudi iz sveta sporta. Kod mnogo dece motorika je nedovoljno dobra, gojazna su i imaju loš položaj leđa i loš posturalni status... Časovi fizičkog moraju da se unaprede i cilj je da se deca kroz te aktivnosti zainteresuju, da im se probudi želja za trčanjem, kretanjem, prevazilaženjem prepreka - kaže za Kurir Medvedeva.

Ona naglašava da sve te aktivnosti pospešuju koncentraciju i pažnju, ali i da deca na taj način izbacuju višak energije.

- Ovo je sa ciljem da im pospešimo zdravlje i da rade prave stvari. Imamo učitelje koji rade savršeno i one koji to ne rade dovoljno dobro. Ideja je da u prvom i drugom razredu učiteljima pomažu profesori fizičkog kako bi deca radila na motorici. Oni čak mogu da rade i neke korektivne vežbe - objasnila je sagovornica Kurira.

Dr Danijela Marjanović

Deca ne umeju da hodaju, trče, skaču...

Defektolog-somatoped dr Danijela Marjanović ističe za Kurir da je ovo odličan projekat i da se nada da će zaživeti u svim školama.

Dr Danijela Marjanović foto: Privatna arhiva

- Prolazeći pored škole, uvek sam gledala kako deca ne umeju da hodaju, da trče, ne mogu da skaču, da preskaču. Sve one igre koje su nama u detinjstvu bile normalne današnja deca ne umeju da upražnjavaju. Problem je i što neke učiteljice kažnjavaju decu kada nešto učine uskraćivanjem časa fizičkog, što je pogrešno. Odavno sam za to da fizičko u osnovnoj školi bude obavezno svakog dana. To bi se odrazilo na čitavo telo, na koordinaciju pokreta, ravnotežu, na razvoj grube i fine motorike. Sve to dovodi do uspostavljanja pravilne telesne šeme, orijentacije u vremenu i prostoru, poboljšanja kognitivnih sposobnosti i koncentracije, usmeravanja i održavanja pažnje, pa ne bismo imali toliko smetnji i poteškoća u učenju kao što ih imamo sada - navela je dr Marjanović.