DANAS JE SVETI PROROK SAMUILO: Veruje se da ovo nikako ne trebate da radite ukoliko želite da vas prati sreća i ljubav!

Vernici i SPC slave danas Svetog proroka Samuila, koji je bio 15. i poslednji sudija Izrailjski. Sveti prorok Samuil ili Šamuel (što na hebrejskom znači “onaj koji sluša Gospoda”) bio je starozavetni prorok i živeo je u 11. veku pre nove ere tj. oko 1.100 godina pre rođenja Isusa Hrista.

Legenda kaže da ga je “od Boga isplakala” Ana koja dugo nije mogla da ima dece i da je zbog toga dečaka posvetila Bogu još kada mu je bilo 3 godine. Prema predanju, Samuil je imao 12 godina kada je izrekao svoje prvo proročanstvo – predvideo je božiji gnev koji će se sručiti na dom prvosveštenika Ilije zbog grehova koje su učinili njegovi sinovi. Nakon što se to obistinilo, Samuilo je stekao veliko poštovanje među narodom.

Beseda na današnji dan

O kako je promenljivo srce čovečje! No, od svih promena njegovih jedna je sramnija od najsramnijih, a to je: kada verni postane neverni. I od svih promena njegovih jedna je slavnija od najslavnijih, a to je: kada se neverni obrati i postane verni. Pokaj se pre nego što smrt zatvori vrata tvoga života i otvori vrata Suda. Pokaj se pre smrti, a pošto ne znaš čas smrti, pokaj se danas i sad, i prestani ponavljati greh svoj.