VREME U SRBIJI NESTABILNO I PROMENLJIVO Objavljena detaljna prognoza do kraja septembra: Evo kad se očekuju GRMLJAVINSKI PLJUSKOVI

Vreme u Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, malo svežije i nestabilno, ponegde uz pojavu grmljavinskih pljuskova.

- U četvrtak je promenljivo oblačno, malo svežije i nestabilno, ponegde uz pojavu grmljavinskih pljuskova. Više nestabilnosti biće nad severnim i središnim delovima regiona, dok bi se na jugu veći deo dana zadržao suvo i toplo vreme. U zoni hladnog fronta vetar u okretanju na umeren do pojačan, lokalno i jak severozapadni smer, posebno u zoni jačih nestabilnosti - kaže Marko Čubrilo, meteorolog.

Prema njegovim rečima, padavine će biti lokalnog karaktera i na malom prostoru će biti delova regiona koji će dobiti i ozbiljniji pljusak kao i onih koji neće bi imati kiše.

- Dnevni maksimum do oko +22 na severozapadu Hrvatske do oko +31 na jugoistoku Srbije i jugu BiH. U petak još malo svežije uz moguću pojavu pljuskova, pre svega nad središnjim i jugoistočnim predelima. Dnevni maksimum od +16 do +26 stepeni Celzijusa, što je u granicama proseka za sredinu meseca - objašnjava meteorolog.

Od petka osveženje

Kako kaže, vreme će od petka uveče biti svežije uz minimume koji će se kretati od +8 do +16 stepeni Celzijusa. Bez obzira na svežije noći za vikend dnevni maksimumi u manjem porastu i u nedelju bi se trebali kretati od +24 do +29 stepeni Celzijusa, pro je malo izand proseka.

foto: Nemanja Nikolić

- Početkom sledeće nedelje se očekuje jačanje ciklona nad zapadnom Evropom, dok će vremenske prilike nad jugoistokom kontinenta biti pod dominantnim uticajem anticiklona. U takvi uslovima nad nama početkom sledeće nedelje vrlo toplo, u utorak lokalno i oko +33 stepena Celzijusa, dok se oko 20.09. uz prolazne padavine očekuje manje osveženje. Zatim bi barem do oko 24.09, a verovatno i duže bilo relativno toplo i uglavnom suvo vreme uz maksimume od +24 do +31 stepena Celzijusa, što je znatno iznad proseka za treću dekadu septembra - ističe Čubrilo.

Napominje da tek posle 28.09. postoji mogućnost konkretnijeg pogoršanja i zahlađenja, ipak kaže on, nema mesta panici.

- Narednih dana malo svežije uz sveže noći i moguću pojavu pljuskova, ali bez konkretnijeg pogoršanja i zahlađenja - zaključuje Čubrilo.

