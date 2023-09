"AKO KAŽEM UČENIKU DA JE NEPOPRAVLJIV, SLEDI MI SUSPENZIJA" Apel profesora: Radimo po metodi iz 20. veka POTREBNA JE HITNA PROMENA

Iako su prošle godine u decembru vođeni razgovori o izmenama zakona, ipak pojedini predstavnici raznih sindikata nisu saglasni sa svim predlozima.

Zakoni u prosveti su značajni, a pogotovo kada seu se nanizali profesori koji su trpeli bilo kakav vid nasilja od strane učenika.

foto: Shutter

Upravo ovim povodom, gošća "Pulsa Srbije" koja je analizirala, pa potom iznela svoj stav o zakonu, jeste Aleksandra Stanković iz Nezavnisnog sindikata prosvetnih radnika.

Prvo je ukazala na to da nastavnici pokušavaju da idu u korak sa vremenom, ali da im "zastareli" zakoni to neomogućavaju.

- To bi trebalo da odluči tim stručnjaka, odnosno oni koji su 30 godina u učionici, oni bi trebalo da diskutuju o promeni zakona i nacrtima. Mi nastavnici idemo u korak sa vremenom, pokušavamo, 21. vek je, a radimo po metodikama druge polovine 20. veka. Gde je tu napredak? Druga stvar, mi hoćemo da napredujemo, da se usavršavamo, a prosvetni zakon je star 30 godina. Mora da se menja. Ko će da ga menja?

Potom se usaglasila da je nastavnici potrebna dodatna zaštita:

- Da, nezavisni sindikat koji ja predstavljam ovih dana pravi predlog o promeni zakona gde će tačno da pišu sankcije za roditelje i učenike. Ako mi učeniku kažemo da je nepopravljiv, mi dobijamo suspenziju. A mi u zakonu dobijemo da je to nepopravljivo. Pitam se, koje je to nepopravljivo stanje. To uopšte nije definisano, dakle sve zavisi od dobre volje inspekcije koja dođe u učionicu, da li će napisati ili ne.

