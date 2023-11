"NAREDNI DAN NIJE BITAN, DROGA POSTAJE SMISAO SVEGA" Potresna ispovest bivšeg zavisnika od heroina: Ovako sam se izlečio!

Jedan od najtežih, ako ne i najteži oblik zavisnosti predstavlja heroinska zavisnost. Ova supstanca pripada grupi opijata, a derivat je morfina, koja se dobija iz opijumskog maka.

Kada je u čistom obliku, najčešće je prah bele boje, ali se na tržištu kao takav najređe nalazi.

Zbog različitih dodataka, korisnici se susreću sa heroinom koji varira. Kada govorimo o njegovoj upotrebi, iako je najpoznatiji onaj intravenski s iglom, heroin može da se unese u organizam udisajem, ali i ušmrkavanjem.

foto: Uprava Carina Srbije

Prag godina uživalaca heroina je sve niži, a nedozvoljene supstance sve pristupačnije.

Borba protiv zavisnosti od droge je duga i teška, ali ipak moguća, a o tome svedoče mnogi koji su u toj borbi pobedili.

Gost "Crne hronike" je u pakao droge ušao sa 18 godina, njegova tzv. vrteška trajala je čitavu deceniju. Danas je deo jedne humanitarne organizacije koja pomaže zavnisnima da se izleče, a to je Nebojša Jovanović.

Prvo se prisetio početaka, pa je rekao da je njegov ulazak u svet droge, koja je prvo delovala bezazleno, počeo sa nepunih 16 godina:

foto: Shutterstock

- Moj ulazak u svet droge nije bio sa osamnaest, on se odigrao nešto pre, sa nepunih 16 godina. Tada sam eksperimentisao sa marihuanom i takvim stvarima, a delovale su dosta bezazleno, možemo reći da je to služilo za dobar provod. Međutim, to se širilo sve više i više, sve dok ispred mene nije stavljen heroin. Poznavao sam ljude koji su bili u tome, na neki način sam tada prezirao heroin, nije me uopšte privlačio. Međutim, kada je stavljen ispred mene, ja sam ga uzeo, tako je krenula ta moja vrteška - započeo je Jovanović.

Nastavio je razgovor u istom tonu, te je detaljnije opisao momenat kada je prvi put konzumirao heroin:

- Heorin, kao i sve te droge, daje jedan lažan osećaj, a taj osećaj nije realan. Takva droga vas stavlja u jedno lažno stanje samouverenosti, euforije... Tako je na početku, a posle vas stavlja u neku fazu polu sna, koji deluje kao nešto opuštajuće i dobro. Kroz vreme, čovek ni ne primeti ili bar ja nisam primetio, da je to postalo moj način života. Smatrao sam da sve držim pod kontrolom, da se meni neće desiti ono što se desilo svima. Međutim, jedan dan, koji je došao jako brzo nakon prvog konzumiranja, primetio sam da ne mogu ništa, pa čak ni da ustanem iz kreveta dok ne uzmem heroin.

Dugogodišnji zavisnik od heroina je ispričao kako se stvari ruše kada droga preraste u jedinu suštinu životarenja:

02:25 NAREDNI DAN NIJE BITAN, DROGA POSTAJE SMISAO SVEGA Najdetaljnija ispovest bivšeg zavisnika heroina: Ovako sam se izlečio!

- Nisam ni kapirao koliko zapravo propadam, i ja sam kao mnogi ljudi iz tog sveta završio u zatvoru, totalno bio odbačen od porodice, našao sam se sam, bez igde ikoga, bez prijatelja, rodbine... Došao sam do te mere da su me izbegavali i ljudi koji su takođe koristili heroin jer je meni samo to bilo bitno. Što se tiče dolaska do novca, u to vreme to nije bio problem, a pogotovo kada ste sa ove strane zakona, cela poenta života stane u to da se napravi novac i da se kupi droga. Samim tim, učestvovali smo u raznim krađama, preprodajama, kako bi došli do doze, kako bismo preživeli taj dan. Naredni dan uopšte nije bio bitan, sutrašnji dan je bio daleko ispred.

Za kraj se osvrnuo na to kako pomaže sada ljudima i odakle uopšte ideja za tako nešto:

- To je bio moj poziv, da se osetim korisnim, da pričam o svom iskustvu i onome što znam, smatrao sam da mogu nekome da pomognem. Svaka zavinost je kobna za čoveka, moralno i fizički, na svim planovima. Ne mogu da pretpostavim da li će neko da se izbori sa zavisnošću. Provodim dane sa ljudima koji se su do skoro drogirali, koji su sveži u svemu tome, mogu da ih saslušam i budem uz njih. Kao i svi koji služimo na tom mestu. Jedan čovek koji dođe zbog problema zavisnosti, to je jer mu se život srušio, to su najcrnje priče, bez preterivanja. Želimo da probleme te osobe uzmemo za sebe, kao što su i moji problemi bili problemi ljudi koji su bili oko mene.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

03:50 UPOTREBA NARKOTIKA SKOČILA ZA 20 ODSTO TOKOM PANDEMIJE