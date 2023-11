SUMNJATE DA STE ŽRTVA NARCISA? Psiholog otkriva SIGURAN NAČIN da se uverite! Odaje ih jedna PODMUKLA TAKTIKA ZLOSTAVLJANJA (VIDEO)

Mnogi ljudi, odnosno mnoge žrtve nisu sigurne da li zapravo jesu ili nisu zlostavljani od strane osobe sa narcisoidnim poremećajem ličnosti.

Otuđenost od najbližih koju nasilnici najčešće koriste kao metod za neometano zlostavljanje, zbunjenost i zbrka koja ide uz to, mogu imati puno veze sa ovim neshvatanjem da se žrtva nasilja zapravo nalazi u opasnosti.

Kako prepoznati zlostavljanje od strane narsioidnog partnera istraživao je u razgovoru sa Leom Ivaniševićem, psihologom i psihoterapeutom, i Nadom Ras, blogerkom, novinar Kurira Saša Dobrijević.

Narcisoidni poremećaj ličnosti se ne prepoznaje tako lako. Devijantno ponašanje određene ličnosti se pripisuje karakteru, pa osobe koje se bore sa ovim manipulatorima imaju poteškoća da se na adekvatan način izbore sa članovima porodice ili supružnicima koji imaju ovaj poremećaj.

- Osobe koje žive sa nekim ko ima narcistički obrazac isprva neće primetiti da ta osoba ima taj obrazac. Ono što će primetiti jeste da im je jako teško da dopru do te osobe, da nekako toj osobi nikako ne uspevaju da objasne, da prenesu svoju tačku gledišta, da ta osoba ostaje otporna na promene, da uprkos raznim obećanjima kako će ta osoba nešto da učini, promeni, da se to nikako ne dešava i prosto ljudi postaju sve nesigurniji u sebe, sve nesrećniji, anksiozniji, depresivniji … I tada počinju da sumnjaju da ustvari nije u pitanju samo nedostatak komunikacije, već neki ozbiljniji problem - kaže Ivanišević.

Jedan od najvećih izazivača problema u komunikaciji i opštem odnosu jeste izvrtanje istine, negiranje činjenica i optuživanje drugih od strane narcisa. Takav vid manipulacije se zove Gaslajting.

Ivanišević se osvrnuo na taktiku obrtanja krivice kojoj narcisi često pribegavaju, kada se njihova narcisa oseća kao krivac. - I to izvrtanje uloga gde ustvari manipulator vas čini agresorom, zaista sa jedne strane čini da vi počinjete da sumnjate uopšte u svoju percepciju I zdrav razum. Čini da preuzimate višak odgovornosti I krivicu I stvari koje nisu vasa odgovornost I nakon određenog vremena takvog tretmana, čak I ukoliko se vi iznervirate I naljutite, povisite ton ili učinite nešto agresivno, manipulator će to da iskoristi, uperi prst u vas I da kaže, pogledaj kakav si, lud, nekontrolisan, nestabilan, nije ni čudo što ja moram da se ovako ponašam sa tobom.” Tek kada osobe vide da je nemoguće ostvariti razumnu komunikaciju sa članom porodice, počinju da pretražuju pomoć na Internetu kako bi dobili savete ili definiciju problema.

Blogerka Nada Ras nabrojala je nekoliko narcističkih karakteristika: -To su neke glupave svađe, to je česta promena raspoloženja, to su besmisleni dolasci i odlasci, lažne suze, lažna uveravanja, lažne zakletve i tako dalje i tako dalje. S obzirom da nije bilo dovoljno informacija na srpskom jeziku već samo na engleskom i na ruskom, njen rad je pomogao mnogima da se detaljno informišu o svim aspektima odnosa i načina kako se zaštititi od narcisa i manipulatora i to na adekvatan način: - Ljudi su vrlo zahvalni što mogu na jednom mestu da pronađu konkretne i jasne informacije o ovom poremećaju, a to je jako važno. Jedino što osobe može da spasi od narcisa, to je znanje. Ljudi obično žele da znaju da li su oni normalni, jer ih takav partner ubedi da nisu normalni.

Uzroci narcisoidnog poremećaja ličnosti mogu biti razni, od trauma iz detinjstva pa do lošeg balansa u vaspitanju. - Jako je bitno, pre svega, da imamo dokaze, znači, moramo svu komunikaciju da dokumentujemo - istakao je Ivanišević. Najvažnije je prepoznati narcisa i potražiti savete od stručnjaka

