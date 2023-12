USKORO TOPLIJE VREME U SRBIJI! Čeka nas prijatnije vreme, ali onda sledi UDAR ZIME! Za večeras UPOZORENJE RHMZ!

U toku večeri u celoj Srbiji, uključujući i šire područje Beograda očekuje mestimično, oblačno i tmurno vreme, mestimično sa sumaglicom ili maglom koja će smanjivati vidljivost na 200 od 500m, te se savetuje vozačima da budu oprezni u toku vožnje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ)!

- Tokom noći u celoj Srbiji, uključujući i šire područje Beograda, oblačno i tmurno mestimično sa sumaglicom ili maglom koja će smanjivati vidljivost na 200 od 500m, a lokalno i na manje - navodi se u RHMZ najavi.

Na jugu i istoku Srbije ponegde sa slabom kišom ili rosuljom, na planinama sa slabim snegom.

Kratko otopljenje, a onda...

Marko Čubrilo, meteorolog, najavio je da nas očekuje prolazno naoblačenje uz kišu u nižim i sneg u višim predelima, a moguća je i kratkotrajna ledena kiša. Kako je dalje naveo, od danas osetno toplije uz povremenu kišu, a posle 14. decembra umereno zahlađenje uz sneg u brdsko-planinskim predelima.

foto: Printscreen/RHMZ

Magla u ponedeljak

U Beogradu će u ponedeljak biti magle ili niska oblačnosti. Tokom dana toplije, pre podne umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Od sredine dana naoblačenje, kasnije popodne i uveče slaba kiša. Vetar će biti slab do umeren, južnih pravaca. Najniža temperatura od 0 do 2, najviša oko 11 stepeni Celzijusa.

Toplo u utorak

- Duvaće slab do umeren, zapadni i jugozapadni vetar. Noći više neće donositi mraz i minimumi će se kretati od +1 do +7 stepeni Celzijusa, dok će se maksimumi kretati od +5 do +11,a lokalno i oko +14 stepeni Celzijusa. Najtopliji dan bi trebao biti utorak - rekao je on.

Sledi pad temperature

Dodaje da će u drugoj polovini sedmice temperatura biti u postepenompadu. U četvrtak u svim predelima kiša, a u petak i subotu ponegde u brdskim predelima mešovite padavine (kiša i sneg), na planinama sneg. U nedelju i ponedeljak suvo.

(Kurir.rs / Blic)