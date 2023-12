KAKVO NAS VREME OČEKUJE U NAREDNOM PERIODU? Meteorolog za KURIR otkrila NEOČEKIVANE prognoze ZA SLEDEĆA TRI DANA (VIDEO)

Obilnije padavine, koje su zahvatile Srbiju, prethodne nedelje prouzrokovale su porast vodostaja reka u Srbiji. U narednim danima očekuje se rast nivoa Save i Dunava.

Da li nam prete poplave i da li bi nove padavine mogle da dovedu do izlivanja reka u Srbiji istražuje Nikola Vujović.

Došlo je do povećanja vodostaja na pojedinim rekama, a to se najviše odnosi na naše najveće reke: Dunav, Savu i Tisu. Trenutna situacija je takva da je nivo Dunava kod Bezdana dostigao granicu redovne odbrane od poplava. U naredna dva dana očekuje se dodatno povećanje vodostaja u okolini Novog Sada, Slankamena, kao i kod Pančeva, a očekuje se i dalje povećanje nivoa Tise kod Ečke.

- Važno je napomenuti da govorimo o redovnoj odbrani od poplava. Granica se propisuje za svaki rečni sektor i kada se dostigne, to ne znači automatsko izlivanje reka. Hidrolozi konstantno prate nivo reka u tom rečnom toku i vrše merenja, ali to ne ukazuje na trenutnu opasnost od izlivanja - rekla je Ivana Jovanović, meteorolog.

U našoj zemlji, obično problem sa poplavama prave manje reke koje nabujaju nakon obilnih padavina. "Da li nas očekuju obilne padavine u narednom periodu i da li postoji strah od poplava?"

- Ne, u narednom periodu ne očekujemo obilnije padavine. Naprotiv, u naredna tri dana očekuje se slično vreme kao danas. Budući da smo pod uticajem veoma jakog anticiklona, očekuje nas sunčano i toplo vreme, s temperaturom oko 10 stepeni. Ipak, postoji blaga opasnost - istakla je.

Zbog topljenja snega na planinama tokom narednih dana, može doći do povećanja nivoa manjih rečnih tokova. S obzirom na to da je prethodni period bio prilično suv, nivo reka u tim delovima je opao. Stoga, one mogu primiti veću količinu vode nego što bi inače mogle. Čak ni u tim delovima trenutno ne postoji opasnost od izlivanja vode.

