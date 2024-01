"AKO UČINISTE JEDNOM OD NJIH, MENI UČINISTE" Episkop Toplički gospodin Petar OVAKO čestitao Božić i podsetio: JEDNO je potrebno

"U istoriji i dokazu našeg spasenja, najznačajnija su dva praznika i dva događaja: rođenje Hristovo i vaskrsenje Hristovo.

Božić i sve što Božić podrazumeva odnosi se na proslavu upravo tog događaja kada je Sin Božiji, drugo lice Svete Trojice, postao jedan od nas, postao čovek, a istovremeno ostao Bog", rekao je Episkop Toplički gospodin Petar u emisiji "Pusti brigu" koja se emitovala na današnji praznik.

foto: Kurir tv

Od Rođenja Hristvogo zavisi i naše spasenje.

- Budući da je ovaj naš svet, tvorevina Božija, i kao takav koji ima početak, nema u sebi mogućnost da sam obezbedi večnost, potrebna mu je zajednica sa neprolaznim, sa večnim, to je zajednica sa živim Bogom - rekao je.

Kako je i čovek ogledalo Božije, on takođe dalje upućuje gledaoce Kurir televizije:

- Ovo je upravo praznik ljubavi Božije, jer Bog je na ovaj način prihvatio ovaj svet, postao je deo ovoga sveta. A istovremeno, svi mi postali smo deo bića Božijeg jer Hristos je postao jedan od nas, potpuni čovek, iskusio je sve što je ljudsko osim greha, ali i krst, i stradanje, i muku, i bol, ali sve upravo u kontekstu toga da bi nas sve ljubavlju svojom prigrlio i da bi nam sobom darovao spasenje.

foto: Kurir tv

Da li je u današnje vreme ispravno čestitati ovako značajan praznik putem društvenih mreža, Vibera, novih tehnologija, WhatsApp-a i ostalih kanala komunikacije? - zanimalo je voditeljku emisije novinarku Ljiljanu Stanišić.

- Naravno da ništa ne može da zameni lični kontakt i lično prisustvo, zato crkva uvek poziva i danas isključivo i koristim priliku da to opet napomenem, da smo mi pozvani da učestvujemo u bogosluženju crkve i da se to ne može uraditi ni gledajući televiziju, ni preko YouTube-a, ni na jedan drugi način, osim što ćemo doći i učestvovati u liturgiji.

Jer upravo to što je Hristos postao jedan od nas, On je postao nama pričastan, i mi praznujući ovaj praznik, kao i svaki drugi praznik, ne sećamo se samo nečega što se dogodilo, nego mi imamo mogućnost da aktivno učestvujemo u njemu. A to jeste upravo da se pričešćujemo (njime) s Njim. Zato je najbitnije da mi budemo, da se okupimo zajedno na liturgiji - objasnio je.

Takođe, podsetio je da je to prilika i da se setimo i pomolimo za sve one koji nisu tu sa nama, za sve one koje volimo, u želji i nadi da ćemo se s njima susresti, da budemo zajedno u večnosti, u carstvu Božjem.

- Ne možemo svi biti zajedno ovog dana, ali smo zajedno u večnosti, u carstvu Božjem. Korišćenje društvenih mreža, telefona i drugih vidova komunikacije jeste način da izrazimo želju za zajedništvom, i kao takav je legitiman. Naravno da je prilika da se setimo svih koje volimo i da im čestitamo na bilo koji način, koji god možemo, makar da ih se setimo u našim mislima.

Episkop Petar je koordinator verskog dobrotvornog starateljstva. Predsednik te organizacije je Patrijarh Porfirije, a to je, kako je rekao, ništa drugo nego živa delatnost crkve u Arhiepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj i šire.

- Mi se bavimo humanitarnim radom, a povod za to je upravo današnji praznik. Hristos je postao jedan od nas, poistovetio se sa svakim čovekom.

On sam kaže: 'Ako želite meni učiniti, ako učiniste jednom od ovih malih, meni učiniste.' Naš je poziv da se setimo tih malih, svakog čoveka, osobito onih malih i potrebnih, koji imaju probleme u svojoj svakodnevnici.

Naša organizacija, Versko dobrotvorno starateljstvo, bavi se humanitarnim radom. Dnevno podelimo oko 2000 obroka, pomažemo u nabavci odeće i obuće - istakao je.

Za kraj, poručio je svim vernicima:

- Setimo se danas da je Bog naš najveći prijatelj, da nas On neizmerno voli, svojom punoćom bića, jer je On svoj život dao za nas.

To znači da nema razloga da nas brige, problemi ili stresovi, koje ne možemo izbeći, potpuno zamagle svest o Božijem svetu. Bog nikad neće napustiti nas, uvek je uz nas, voli nas i uvek imamo razloga za radost - rekao je.

