"LJILJO, ŠTA TO MIRIŠE, JE L' TO...?" Bez OVOG TAJNOG RECEPTA nema GULAŠA! U emisiji "Pusti brigu" gosti otkrili: Ima JEDNA CAKA

Ove nedelje u novoj epizodi emisije "Pusti brigu" koja se emituje na Kurir televiziji od 17.10 časova voditeljka Ljiljana Stanišić ugostila je Snežanu Babić Sneki, Bilju Jevtić, Acu Ilića i Jelenu Biorac.

Nakon što je poznati par otkrio koja je tajna dugoročnog braka, Bilja se osvrnula na najveći problem današnjice, kada je reč o deci:

- Trebamo posvetiti više pažnje i imati više strpljenja - rekla je Jevtić, a njen suprug znatiželjno upitao voditeljku:

- Ljiljo, šta to miriše? Je l' to gulaš?

- Jeste, to je gulaš - odgovorio je kuvar Deki.

Aca je otkrio da i sam voli da kuva, ali poseban izazov mu je bio upravo spremanje gulaša:

- Kada je bila korona, i fudbal i sve, ali kuvanje... Bila mi je želja da napravim gulaš, ajde da ispržim meso to svako zna, ali ima jedna caka... To je gevirc. To ide pri kraju, ide malo slanine, belog luka, peršuna i kima - sitno seckanog!

